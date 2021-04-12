В Китае открыли горячую линию для жалоб на критиков Коммунистической партии

Власти Китая запустили горячую линию, куда можно пожаловаться на тех, кто критикует в онлайн-пространстве Коммунистическую партию и ее историю. Об этом сообщает Guardian.

«У некоторых (критиков. — прим. ред) есть скрытые мотивы … распространять исторические искажения в интернете, злонамеренно искажать, очернять и отрицать историю партии», — говорится в сообщении Управления по вопросам киберпространства КНР. Ведомство рассчитывает, что пользователи «будут с энтузиазмом сообщать о распространении вредной информации».

По задумке властей, горячая линию поможет бороться с «историческим нигилизмом» накануне столетия КПК, которое будут отмечать в стране летом этого года.

Как именно будут наказывать за критику режима, не уточняется. В этом году в Китае был принят закон, предусматривающий тюремное заключение сроком до трех лет за клевету и оскорбление памяти национальных героев страны.

Издание уточняет, что «исторический нигилизм» — это фраза, которую используют в Китае для обозначения сомнений и скептицизма по поводу описания Коммунистической партией Китая событий прошлого.