Борис Джонсон решил сдать в аренду свой дом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил сдать в аренду свой коттедж в графстве Оксфордшир. Об этом сообщает The Times со ссылкой на объявление на сайте риелторского агентства Strutt&Parker.

Согласно описанию, в доме есть четыре спальни, бассейн и теннисный корт. Месяц аренды обойдется в 4250 фунтов стерлингов (около 5800 долларов). Также есть условие — снять коттедж можно минимум на год.