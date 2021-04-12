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Борис Джонсон решил сдать в аренду свой дом

Валерия Корниенко
Вчера в 22:57

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил сдать в аренду свой коттедж в графстве Оксфордшир. Об этом сообщает The Times со ссылкой на объявление на сайте риелторского агентства Strutt&Parker.

Согласно описанию, в доме есть четыре спальни, бассейн и теннисный корт. Месяц аренды обойдется в 4250 фунтов стерлингов (около 5800 долларов). Также есть условие — снять коттедж можно минимум на год.

Издание отмечает, что дом сдается без мебели. При этом в него можно въехать с домашними животными.

По информации Daily Mail, особняк стоит около 1,2 млн фунтов стерлингов (где‑то 1,65 млн долларов). Джонсон купил его в 2003 году вместе с бывшей супругой. С 2019 года премьер живет в резиденции на Даунинг-стрит со своей невестой Кэрри Саймондс. В коттедже Джонсон не может проживать по протоколам безопасности.

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