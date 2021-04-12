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Школа в Испании проводит для учеников уроки на пляже, чтобы снизить риск заражения коронавирусом

Валерия Корниенко
Вчера в 22:25

Одна из школ в испанском городе Мурсия организовала для учеников уроки на пляже Лос-Ньетос. Об этом сообщает агентство Reuters.

Инициатива является частью программы Fresh Air. Ее задача — улучшить во время пандемии качество воздуха в пространствах, где есть дети.

Подготовка к занятиям на пляже начинается с 8 часов утра. Доску и парты, за которыми сидят школьники, устанавливают прямо на песке. Один урок длится 20 минут — их проводят для восьми классов, в которых учатся дети до 12 лет.

И дело не только в пляже, но и в формате преподавания — например, одно из занятий по истории для детей провели жители прибрежных в районов в костюмах солдат Римской империи, а рыбаки рассказали о ловле рыбы.

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