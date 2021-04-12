XХI-й фестиваль «Черешневый лес» объявил программу

XХI Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес» объявил полную программу. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

Начнется фестиваль премьерой саундрамы «Театр» по роману Сомерсета Моэма в театре «Современник». Поставил спектакль Владимир Панков, в главной роли — актриса Елена Яковлева. Показы пройдут 14 и 15 апреля — в день рождения театра, после чего постановка встанет в его репертуар.

«Он [спектакль] многослоен, населен десятками разных персонажей: от артистов, чья жизнь начинается лишь в свете софитов, до околотеатральной среды — особого сообщества, в котором переплетены между собой горячие поклонники искусства, дельцы, мечтающие погреться в лучах актерской славы, люди, лишенные чувств и априори не способные понять театр, но стремящиеся на нем заработать», — говорится в пресс-релизе.

В рамках театральной программы зрителей также ждут спектакль «Чиполлино» по мотивам повести Джанни Родари. Его покажут в Государственном академическом Центральном театре кукол им. С.В.Образцова 12–14, 20 и 21 мая. С 27 июля по 1 августа в Большом театре будет гастролировать Петербургский театр балета Бориса Эйфмана. Здесь пройдет мировая премьера таких постановок, как «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» и «Чайка. Балетная история».

В честь 75-летия Бориса Эйфмана его воспитанники покажут особенную программу в лучших традициях Академии танца. Гала-концерт «Борис Эйфман. Юбилей» пройдет 1 августа.

В арт-программе фестиваля — выставка «Под маской Венеции» в музее-заповеднике «Царицыно», которая пройдет с 27 апреля по 29 августа. На ней впервые в России будут представлены более 100 оригинальных экспонатов из Фонда городских музеев Венеции. В честь 65-летия вышеупомянутого «Современника» в ГУМе 29 апреля пройдет фотовыставка «Современники „Современника“». На ней зритель увидит фотографии российского и советского журналиста и фотографа Юрия Роста.

В музыкальной программе «Чершневого леса» — симфонический концерт в честь 70-летия музыканта, композитора и художника Стаса Намина, который пройдет 6 ноября в концертном зале «Зарядье».