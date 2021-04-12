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Космонавты на МКС получили к 60-летию полета Юрия Гагарина праздничные плейлисты от любимых артистов 21:24
Турция без российских туристов, кафе и магазины без собак и другие новости дня 20:40 Дайджест
Телеканал «Кино ТВ»/YouTube Вышел новый эпизод шоу «Экранная копия». В нем обсудили фильмы по мотивам «Планеты обезьян»
Вышел новый эпизод шоу «Экранная копия». В нем обсудили фильмы по мотивам «Планеты обезьян» 20:20
Би-би-си прервала техномикс для объявления о смерти принца Филиппа. В сети трек стал мемом 19:35
Россия приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией до начала лета Обновлено в 19:30
Татьяна Мингалимова выпустила фильм о людях, выросших без отцов. В нем снялись Катя Клэп и Ян Топлес 19:21
Братья Пресняковы экранизируют роман «Авиатор». Его написал Евгений Водолазкин 18:43
Во Франции из‑за климатического кризиса решили запретить перелеты на короткие расстояния 18:25
Киностудия «Мосфильм»/Afisha.ru В Москве все же планируют установить памятник Невскому, но не на Лубянке. Обсуждается несколько мест
В Москве все же планируют установить памятник Невскому, но не на Лубянке. Обсуждается несколько мест 18:00
Больница выплатит 29 млн долларов семье актрисы. Суд признал действия врачей ошибкой 17:36
Дельфин представил благотворительный сингл «Ладони». Он посвящен врачам, погибшим от COVID-19 17:12
Беспорядочный секс и наркотики для детей: случаи, когда популярные сериалы зашли слишком далеко 17:08
Sasha Yudaev/Unsplash Москва заняла второе место в рейтинге городов мира с самой низкой безработицей
Москва заняла второе место в рейтинге городов мира с самой низкой безработицей 16:27
Москвичка искала «поддерживающую феминизм» няню. HeadHunter удалил этот пункт из объявления 16:19
Умер актер Джозеф Сираво. Он сыграл отца главного героя в «Клане Сопрано» 15:58
«Ситимобил» создал единую платформу городской мобильности. Каршеринг YouDrive стал частью бренда 15:20
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Жители Патриарших предложили закрывать район на выходные для чужих автомобилей 14:49
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В Нью-Йорке прошла акция в «защиту жизней белых». На нее пришел один человек 14:01
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Турция без российских туристов, кафе и магазины без собак и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:40

Российские власти приостановят авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня. Исключение сделают для некоторых перелетов Стамбул — Москва и вывозных рейсов.

В России могут запретить посещение кафе и магазинов с собаками. Такое право петербургские депутаты предложили дать правительству.

Жители Патриарших прудов предложили закрывать район на выходные от автомобилей, за исключением спецслужб и такси. Они жалуются, что часами не могут попасть домой из‑за пробок.

На 65-м году жизни скончался актер Джозеф Сираво, известный по роли Джонни Сопрано — отца главного героя Тони в сериале «Клан Сопрано». Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

В России выявили 8320 случаев коронавируса за последние сутки. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 4 649 710.

HeadHunter удалил из объявления о поиске няни требование о поддержке феминизма со стороны соискателя. Компания посчитала этот пункт дискриминацией людей с другими убеждениями.

В Москве все же планируют установить памятник Александру Невскому, но не на Лубянке. Сейчас обсуждается несколько площадок.

Во Франции решили запретить внутренние авиарейсы по маршрутам, которые можно преодолеть на поезде меньше чем за 2,5 часа. Это поможет стране бороться с изменением климата.

Пользовательница Reddit готовила мужу на работу сэндвичи, чтобы тот не ел фастфуда. Он продавал их и покупал фастфуд.

«Земля кочевников» Хлои Чжао получила британскую премию BAFTA за лучший фильм. Картина была номинирована в семи категориях, в четырех она стала победителем.

На основе романа Евгения Водолазкина «Авиатор» снимут фильм. Сценарий к нему напишут Олег и Владимир Пресняковы — авторы «Изображая жертву» и «День Д», а на экраны он выйдет в 2022 году.

Земфира опубликовала саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Но услышать певицу получится лишь в одной композиции и ее архивной версии.

Дельфин представил благотворительный сингл «Ладони». Вместе с ним вышел клип — вечный digital-памятник врачам, пожертвовавшим своей жизнью ради спасения других во время пандемии.

17 апреля на московской площадке Music Media Dome пройдет концерт «Мумий Тролля». Он станет первым лайв-выступлением группы за последние полтора года. Билеты на мероприятие можно купить здесь.

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