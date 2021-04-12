Турция без российских туристов, кафе и магазины без собак и другие новости дня

Российские власти приостановят авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня. Исключение сделают для некоторых перелетов Стамбул — Москва и вывозных рейсов.

В России могут запретить посещение кафе и магазинов с собаками. Такое право петербургские депутаты предложили дать правительству.

Жители Патриарших прудов предложили закрывать район на выходные от автомобилей, за исключением спецслужб и такси. Они жалуются, что часами не могут попасть домой из‑за пробок.

На 65-м году жизни скончался актер Джозеф Сираво, известный по роли Джонни Сопрано — отца главного героя Тони в сериале «Клан Сопрано». Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

В России выявили 8320 случаев коронавируса за последние сутки. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 4 649 710.

HeadHunter удалил из объявления о поиске няни требование о поддержке феминизма со стороны соискателя. Компания посчитала этот пункт дискриминацией людей с другими убеждениями.

В Москве все же планируют установить памятник Александру Невскому, но не на Лубянке. Сейчас обсуждается несколько площадок.

Во Франции решили запретить внутренние авиарейсы по маршрутам, которые можно преодолеть на поезде меньше чем за 2,5 часа. Это поможет стране бороться с изменением климата.

Пользовательница Reddit готовила мужу на работу сэндвичи, чтобы тот не ел фастфуда. Он продавал их и покупал фастфуд.

«Земля кочевников» Хлои Чжао получила британскую премию BAFTA за лучший фильм. Картина была номинирована в семи категориях, в четырех она стала победителем.

На основе романа Евгения Водолазкина «Авиатор» снимут фильм. Сценарий к нему напишут Олег и Владимир Пресняковы — авторы «Изображая жертву» и «День Д», а на экраны он выйдет в 2022 году.

Земфира опубликовала саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Но услышать певицу получится лишь в одной композиции и ее архивной версии.

Дельфин представил благотворительный сингл «Ладони». Вместе с ним вышел клип — вечный digital-памятник врачам, пожертвовавшим своей жизнью ради спасения других во время пандемии.

17 апреля на московской площадке Music Media Dome пройдет концерт «Мумий Тролля». Он станет первым лайв-выступлением группы за последние полтора года. Билеты на мероприятие можно купить здесь.