Вышел новый эпизод шоу «Экранная копия». В нем обсудили фильмы по мотивам «Планеты обезьян»

Телеканал «Кино ТВ» выпустил пятый эпизод программы «Экранная копия». В нем кинокритик Алексей Филиппов, литературовед Галина Юзефович и психолог Мария Бразговская обсудили книгу Пьера Буля «Планета обезьян» и ее киноадаптации.

Ведущим шоу, как и всегда, выступил Евгений Стаховский. Он провел беседу с экспертами, в ходе которой они пытались выбрать лучшую экранизацию, поговорили о человеческом эго и животных инстинктах, а также нашли отсылки к другим фильмам в работах Тима Бертона и Мэтта Ривза.