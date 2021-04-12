Вышел новый эпизод шоу «Экранная копия». В нем обсудили фильмы по мотивам «Планеты обезьян»

Телеканал «Кино ТВ» выпустил пятый эпизод программы «Экранная копия». В нем кинокритик Алексей Филиппов, литературовед Галина Юзефович и психолог Мария Бразговская обсудили книгу Пьера Буля «Планета обезьян» и ее киноадаптации.
Ведущим шоу, как и всегда, выступил Евгений Стаховский. Он провел беседу с экспертами, в ходе которой они пытались выбрать лучшую экранизацию, поговорили о человеческом эго и животных инстинктах, а также нашли отсылки к другим фильмам в работах Тима Бертона и Мэтта Ривза.
Герои выпуска проанализировали взаимосвязь «Планеты обезьян» и жизни выдающегося американского приматолога Дайан Фосси, а также поговорили о том, в чем обаяние животных на экране и почему люди сопереживают именно им, а не себе подобным.
Ранее в шоу «Экранная копия» вышли эпизоды об экранизациях романов «Лолита» Владимира Набокова, «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт, «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса и «Оно» Стивена Кинга.