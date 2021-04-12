Татьяна Мингалимова выпустила фильм о людях, выросших без отцов. В нем снялись Катя Клэп и Ян Топлес

В съемках приняли участие блогеры Катя Клэп , Анастасия Смирнова и Ян Топлес, известный также как Ян Лапотков, телепродюсер Александр Хабаров, психоаналитик Ольга Кузнецова и психолог Вера Сухих.

Журналистка Татьяна Мингалимова выпустила документальный фильм о людях, выросших без отцов. Он появился на ютьюб-канале «Нежный редактор».

Герои фильма рассказали свои личные истории — об уходе папы из семьи, о смерти родителя и о жизни с неизвестной фигурой отца. Они делятся деталями быта в неполной семье, рассуждают о быстром взрослении и непрожитой боли.

«Можно ли восполнить отца? Кто его может заменить? Правда ли, что женщины выбирают мужа по отцу? В каком возрасте сообщать ребенку об уходе отца? Нужно ли искать папу и видеться с ним, если знаешь, кто он?» — на эти вопросы пытаются найти ответы авторы картины.

К созданию кино Мингалимову подтолкнул ее личный опыт: журналистка осталась без отца после того, как он был убит в драке. «Эта тема касается каждого третьего человека, который прямо сейчас смотрит этот ролик, каждого третьего россиянина», — заявляет Мингалимова в начале фильма.

В декабре 2020 года «Афиша Daily» рассказывала об осознанном родительстве, вовлеченность отцов в воспитание детей и проблемах, с которыми сталкиваются современные папы.