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Би-би-си прервала техномикс для объявления о смерти принца Филиппа. В сети трек стал мемом

Константин Зорниченко
Сегодня в 19:35

Радиостанция BBC Radio 1 Dance прервала техномикс, чтобы объявить о смерти супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа. Пользователи увидели циничность в произошедшем и превратили это в мрачную шутку.

В радиоэфире шла передача «Классические танцевальные гимны с Чарли Хеджес», во время которой включили трек «We Do What We Want» Алана Фицпатрика. В один момент его прервал гимн «Боже, храни королеву», после которого прозвучал голос диктора: «Букингемский дворец объявил о смерти Его Королевского Высочества герцога Эдинбургского». Позже из записи эфира убрали этот момент, но успевших поймать трансляцию было уже не остановить.

Переход от трека к новости показался некоторым слушателям настолько плавным, что они решили показать, как танцуют под такой микс. Для усиления эффекта многие даже убрали отрывок с гимном страны и просто прерывали композицию объявлением о кончине принца Филиппа, после чего продолжали танец.

@morgibabey

british Radio absolutely nailing the prince Philip death announcement #fyp #techno #housemusic

♬ original sound - morgibabey
@cexting

mad respec xx

♬ his royal high ness - james

Пользовательница тиктока @oatmilkcortado даже облачилась в черное и надела вуаль, чтобы продемонстрировать, как выглядит траурный рейв.

@oatmilkcortado

Showing my solidarity from the US. This beat absolutely slaps. Thank you for this gem @morgibabey #fyp #british #radio #techno #house #technotok #vibe

♬ original sound - morgibabey

Обитатели твиттера начали экспериментировать с записью. Они взяли «We Do What We Want» и использовали объявление о смерти принца в качестве семпла.

У кого‑то даже появилась дорожка другого радиошоу с танцевальной музыкой, где новость о кончине герцога Эдинбургского звучит как комментарий от эмси.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Он скончался в Виндзорском замке, графство Беркшир, Англия. Его похоронят 17 апреля в Виндзоре в ходе закрытой церемонии. Прощание с Его Королевским Высочеством решено не делать государственным из‑за пандемии COVID-19.

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