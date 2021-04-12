Би-би-си прервала техномикс для объявления о смерти принца Филиппа. В сети трек стал мемом

Радиостанция BBC Radio 1 Dance прервала техномикс, чтобы объявить о смерти супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа. Пользователи увидели циничность в произошедшем и превратили это в мрачную шутку.

В радиоэфире шла передача «Классические танцевальные гимны с Чарли Хеджес», во время которой включили трек «We Do What We Want» Алана Фицпатрика. В один момент его прервал гимн «Боже, храни королеву», после которого прозвучал голос диктора: «Букингемский дворец объявил о смерти Его Королевского Высочества герцога Эдинбургского». Позже из записи эфира убрали этот момент, но успевших поймать трансляцию было уже не остановить.