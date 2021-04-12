Би-би-си прервала техномикс для объявления о смерти принца Филиппа. В сети трек стал мемом

Радиостанция BBC Radio 1 Dance прервала техномикс, чтобы объявить о смерти супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа. Пользователи увидели циничность в произошедшем и превратили это в мрачную шутку.
В радиоэфире шла передача «Классические танцевальные гимны с Чарли Хеджес», во время которой включили трек «We Do What We Want» Алана Фицпатрика. В один момент его прервал гимн «Боже, храни королеву», после которого прозвучал голос диктора: «Букингемский дворец объявил о смерти Его Королевского Высочества герцога Эдинбургского». Позже из записи эфира убрали этот момент, но успевших поймать трансляцию было уже не остановить.
Переход от трека к новости показался некоторым слушателям настолько плавным, что они решили показать, как танцуют под такой микс. Для усиления эффекта многие даже убрали отрывок с гимном страны и просто прерывали композицию объявлением о кончине принца Филиппа, после чего продолжали танец.
Пользовательница тиктока @oatmilkcortado даже облачилась в черное и надела вуаль, чтобы продемонстрировать, как выглядит траурный рейв.
Обитатели твиттера начали экспериментировать с записью. Они взяли «We Do What We Want» и использовали объявление о смерти принца в качестве семпла.
У кого‑то даже появилась дорожка другого радиошоу с танцевальной музыкой, где новость о кончине герцога Эдинбургского звучит как комментарий от эмси.
Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Он скончался в Виндзорском замке, графство Беркшир, Англия. Его похоронят 17 апреля в Виндзоре в ходе закрытой церемонии. Прощание с Его Королевским Высочеством решено не делать государственным из‑за пандемии COVID-19.