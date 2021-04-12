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Во Франции из‑за климатического кризиса решили запретить перелеты на короткие расстояния

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:25

10 апреля депутаты Национальной ассамблеи — нижней палаты парламента Франции — проголосовали за запрет внутренних авиаперелетов на короткие дистанции. Об этом сообщает общественное радио RFI.

Теперь законопроект должен утвердить французский Сенат. Если документ пройдет все стадии одобрения, рейсы по маршрутам, которые можно преодолеть поездом меньше чем за 2,5 часа, будут запрещены. В частности, авиакомпании не смогут летать между Парижем, Нантом, Лионом или Бордо.

С помощью такой меры власти надеются к 2030 году сократить общие парниковые выбросы страны на 40% по сравнению с показателями 1990 года, отмечает Reuters.

По данным RFI, отказываться от коротких рейсов во Франции начали еще в 2020 году, а голосование парламента лишь закрепит это новшество. Например, авиакомпания Air France еще год назад отказалась от перелетов на небольшие расстояния в обмен на финансовую поддержку.

Однако многие перевозчики критиковали законопроект, называя его несвоевременным на фоне кризиса отрасли из‑за пандеми COVID-19.

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