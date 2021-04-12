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Больница выплатит 29 млн долларов семье актрисы. Суд признал действия врачей ошибкой

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:36

Суд обязал службу скорой помощи MedicWest выплатить семье актрисы Шантель Джакалоне компенсацию в размере 29,5 млн долларов. Медики повредили левое полушарие мозга женщины во время лечения тяжелой аллергической реакции, сообщает Las Vegas Review-Journal.

В 2013 году Джакалоне откусила крендель с арахисовым маслом, что вызвало у нее анафилактический шок. Спустя несколько минут к ее мозгу перестал поступать кислород, а на месте уже работали врачи скорой помощи MedicWest.

Адвокат модели Кристиан Моррис утверждал в суде, что ни один из двух медиков, находившихся там, не имел опыта борьбы с тяжелыми аллергическими реакциям. Они ввели адреналин внутримышечно, хотя должны были вводить его внутривенно с помощью капельницы. Защитник уточнил, что внутривенная инъекция требуется при полной анафилаксии, а в их сумках лежали только внутримышечные уколы.

После инцидента Джакалоне осталась инвалидом — она полностью парализована. Однако адвокаты MedicWest настаивают, что такой исход был неизбежен, потому что у женщины повышенная чувствительность к арахису. Они добавили, что актриса даже не теряла сознания во время госпитализации.

Изначальным требованием семьи была компенсации в размере 60 млн долларов, а медицинская компания, отрицая обвинения, предлагала 8 млн долларов. «Каждая минута жизни Шантель теперь идет не так, как должна была. И эти минуты длятся с того момента, как она попала в руки этих врачей, предпочитающих прибыль вместо здоровья пациента», — сказал адвокат Моррис в заключительной речи.

35-летняя Шантель Джакалоне снялась в эпизодических ролях в фильме «Эффект бабочки-3» и других картинах.

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