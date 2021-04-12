Дельфин представил благотворительный сингл «Ладони». Он посвящен врачам, погибшим от COVID-19

Дельфин представил благотворительный сингл «Ладони» — он посвящен врачам, погибшим в борьбе с коронавирусом. Вместе с треком вышел клип — вечный digital-памятник тем, кто пожертвовал своей жизнью ради спасения других.

Ролик будет бесконечно транслироваться в формате live stream на сайте партнера проекта — интернет-платформы Live Systema. Со временем в видео в режиме реального времени будут подгружаться списки имен погибших врачей.