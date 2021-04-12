Дельфин представил благотворительный сингл «Ладони». Он посвящен врачам, погибшим от COVID-19

Дельфин представил благотворительный сингл «Ладони» — он посвящен врачам, погибшим в борьбе с коронавирусом. Вместе с треком вышел клип — вечный digital-памятник тем, кто пожертвовал своей жизнью ради спасения других.
Ролик будет бесконечно транслироваться в формате live stream на сайте партнера проекта — интернет-платформы Live Systema. Со временем в видео в режиме реального времени будут подгружаться списки имен погибших врачей.
«В клипе много отсылок к космосу. Во время работы врачи, как в космосе, максимально изолированы от внешнего мира; они теряют счет времени, у них сбиваются режимы и привычные ритмы, они путают день и ночь. Новый день похож на вчерашний, новая смена — тяжелее предыдущих», — говорится в пресс-релизе проекта.
На прошлой неделе сингл «Ладони», записанный ограниченным тиражом в 20 копий на рентгеновских снимках, был выставлен на благотворительные торги. Все вырученные средства от проекта будут переданы фонду «Вблагодарность», который направит их для помощи семьям врачей, погибших и пострадавших в борьбе с пандемией COVID-19.