Беспорядочный секс и наркотики для детей: случаи, когда популярные сериалы зашли слишком далеко

Сериалы развлекают зрителей, помогают расслабиться и немного отвлечься от дел. Но бывают эпизоды, сюжеты которых заставляют почувствовать дискомфорт или вызвать неприязнь. Читатели BuzzFeed перечислили случаи, когда телешоу зашли слишком далеко. Ниже — самые занимательные примеры. «Друзья» Больше всего поклонников легендароного шоу смущало поведение Росса. В одном эпизоде Моника выяснила, что ее первый поцелуй состоялся с родным братом, потому что он перепутал ее с Рейчел. Мало того, Росс решил поцеловать «Рейчел», когда она была пьяна.

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В другой серии Росс попытался поцеловать двоюродную сестру Кейси, потому что у него давно не было девушки и ему не хватало женского внимания. Когда родственница в ужасе оттолкнула его, все, что он смог выдать в свое оправдание: «У меня очень долго не было секса».

«Новенькая» Тема слишком близких отношений всплыла не только в «Друзьях». В «Новенькой» есть сюжетная линия, когда Джесс и Робби влюбились друг в друга и даже начали встречаться. Позже, к своему ужасу, персонажи выяснили, что они двоюродные брат и сестра.

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«Бесстыжие» Главная героиня Фиона очень ответственно заботится о своих младших братьях. Но однажды она оставила на кухонном столе пакетик с кокаином, до которого добрался Лиам — самый младший из ее братьев. Фаны шоу считают, что авторы переборщили с этим моментом, потому что такой поступок совсем не характерен для Фионы.

«Клиника» В пятом сезоне комедийного шоу Карла и Терк решают завести детей и начинают чаще заниматься сексом. Терк изначально не хотел торопиться с детьми, но ему нравится близость, поэтому он тайком дает своей возлюбленной проглатывать противозачаточные, когда она спит. Поклонники посчитали такую тему слишком противоречивой для рядового гэга.

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«13 причин почему» Фаны сериала считают, что у Джастина Фоули была лучшая арка персонажа во всем шоу. В четвертом сезоне он внезапно заболевает СПИДом и умирает. По мнению зрителей, у создателей проекта не было веских причин убирать его из сюжета.

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«Черное зеркало» В первой серии «Черного зеркала» террорист похищает принцессу из британской королевской семьи и выдвигает условие: он отпустит ее, если премьер-министр страны в прямом эфире займется сексом со свиньей. Поклонники экспериментального шоу отмечают, что в нем в целом много пугающих и настораживающих моментов, но начинать проект с настолько неприятного эпизода как минимум странно.

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