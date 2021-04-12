Москвичка искала «поддерживающую феминизм» няню. HeadHunter удалил этот пункт из объявления

HeadHunter удалил из объявления о поиске няни требование о поддержке феминизма со стороны кандидата. Об этом в фейсбуке рассказала жительница Москвы Ясна Исхаки, которая разместила вакансию.

Исхаки искала няню для своей дочери. Вычеркнутый из объявления пункт звучал так: «Обязательна поддержка феминизма (равноправия женщин и отказ от специфически „девочкового“ воспитания)».

«HeadHunter, что не так с феминизмом в России? Я не могу искать няню (не важно, мужчину или женщину), которая считает мою дочь равноправным человеком?» — написала москвичка.

В пресс-службе HeadHunter подтвердили «Таким делам», что отредактировали вакансию. Там сослались на Трудовой кодекс, который запрещает при заключении трудового договора прямо или косвенно ограничивать права в зависимости от пола, расы, происхождения и убеждений.

В компании посчитали, что поиск няни исключительно феминистских взглядов — это дискриминация людей с другими убеждениями.

«Интересно, что представление о равенстве женщин — это просто „убеждение“. Как бы подразумевается, что и все другие убеждения тоже хороши: например, лишение женщин каких‑то прав, возможностей. Нет, конечно, понимаю их позицию. И все-таки я этот свой пост хочу оставить для истории, верю, что настанет день, когда слово „феминизм“ будет не просто одним из многих убеждений, а настоятельным требованием равноправия женщин. И тогда можно будет вспомнить и улыбнуться», — прокомментировала ответ HeadHunter Исхаки.

Сейчас в объявлении женщины нет требования о поддержке феминизма, но в обязанности няни добавлено следующее: «Транслировать идеи феминизма (равноправия женщин и отказ от специфически „девочкового“ воспитания) во время исполнения рабочих обязанностей».

Вакансия, однако, уже неактуальна. Исхаки нашла подходящих кандидаток — им осталось пройти тестовые дни.