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Умер актер Джозеф Сираво. Он сыграл отца главного героя в «Клане Сопрано»

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:58

Умер американский актер и продюсер Джозеф Сираво. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на сообщение его дочери Аллегры Окармус.

«Я была рядом, когда мой дорогой отец мирно ушел из жизни», — рассказала она. Артист скончался утром 11 апреля, ему было 64 года.

Причиной смерти, по данным издания, стало онкологическое заболевание.

Карьера Джозефа Сираво в кино началась в 1993 году с роли в криминальной драме «Путь Карлито». В картине он сыграл вместе с Аль Пачино и Шоном Пенном. Также он снимался в таких фильмах, как «В поисках одноглазого Джимми», «Свидетель против мафии» и «Закон и порядок».

Актер известен и участием в спектаклях на Бродвее. Среди его работ роли в пьесах «Conversations with my father» (1992), «Oslo» (2016), а также в мюзиклах «The Boys from Syracuse» (2002), «Light in the Piazza» (2005).

Наиболее популярной для Сираво стала роль Джонни Сопрано — отца главного героя в сериале «Клан Сопрано». Одна из его последних работ — участие в фильме «Сиротский Бруклин» режиссера Эдварда Нортона.

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