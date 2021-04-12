«Мумий Тролль» выступят в Москве 17 апреля

Группа «Мумий Тролль» 17 апреля выступит на московской площадке Music Media Dome. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

«„Мумий Тролль“ не виделся с вами глаза в глаза почти полтора года, за это время случилось много важных вещей, но гораздо важнее тот факт, что долгожданная встреча наконец-то случится на первом постпандемическом, абсолютно живом концерте», — говорится в пресс-релизе.

Во время выступления артисты обещают поделиться со зрителями последними новостями и вспомнить пережитое за последний год, да и за всю свою концертную деятельность. Со сцены прозвучат известные песни группы, а также композиции с новых альбомов.

Организаторы предупреждают, что на концерте будут соблюдены все необходимые предписания и ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Билеты на концерт можно купить здесь.

Недавно группа «Фрукты» записала кавер на песню «Лира» «Мумий Тролля». Премьера сингла и видео — на «Афише Daily».