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Американец покупал фастфуд, продавая сэндвичи жены. Она готовила ему, чтобы он не ел фастфуд

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:13

Пользовательница Reddit пожаловалась на своего мужа, который продавал сделанные ею сэндвичи, чтобы покупать фастфуд во время обеда на работе. Женщина готовила ему, чтобы он не ел покупную еду.

Обитательница форума с ником Danny109 рассказала, что они с мужем сейчас копят на новую квартиру, и поэтому им приходится экономить. Супруг любит есть фастфуд в рабочие часы, но, по ее подсчетам, у него уходит на это примерно 20 долларов в день, или более 300 долларов в месяц. Она предложила делать мужу сэндвичи, чтобы он не тратился, и он согласился.

Постепенно мужчина начал просить больше бутербродов, объясняя это тем, что все равно остается голодным. На вопрос жены, нравится ли ему домашняя еда, он отмалчивался.

Однажды муж пришел домой с другом, с которым вместе работает. Они сели вместе поужинать, и гость заговорил о тех самых сэндвичах, которые она готовит мужу, отметив, что бутерброды очень вкусные, хоть и цена немного завышена. Дэнни поблагодарила его, но попросила его объясниться.

Друг рассказал женщине, что ее муж продает сэндвичи на работе, а на вырученные деньги ест в ресторане. Позже выяснилось, что супруг зарабатывает на продаже 15 долларов в день.

Когда Дэнни обиделась на мужа, тот заявил, что не видит в своих поступках ничего плохого, потому что он таким образом зарабатывает. Он назвал ее реакцию слишком бурной, так как он не тратит лишние деньги на фастфуд, как они и договаривались.

Женщина отказалась делать ему бутерброды, заявив, что для продажи он может делать еду сам. Большинство комментаторов поддержали Дэнни. Основная претензия людей к ее мужу была в том, что он не уважает ее время и труд.

Он наживался на твоей доброте и работе. А еще он держал все в тайне от тебя, так как знал, что поступает неправильно.
Твой муж, взрослый человек, который прожил почти 40 лет, почему‑то до сих пор не выработал навык делать себе еду навынос и не хочет этому учиться.
Он что, правда думает, что домашняя еда не стоит денег? Походы в продуктовый магазин не бесплатны!
Он тратит 20 долларов в день на фастфуд, черт возьми. Ему нужно сбавить обороты. Это довольно много еды.
Многим это кажется смешным, но не мне. Он налгал тебе — это раз. Два — он зарабатывал на плодах твоего труда и тратил на себя деньги, которые ты не могла себе позволить.
Оправдания твоего мужа звучат глупо. Но меня другое интересует: что за сэндвичи ты такие делаешь, что он продает их за столь дорого? Можно мне рецепт?
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