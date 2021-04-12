Американец покупал фастфуд, продавая сэндвичи жены. Она готовила ему, чтобы он не ел фастфуд

Пользовательница Reddit пожаловалась на своего мужа, который продавал сделанные ею сэндвичи, чтобы покупать фастфуд во время обеда на работе. Женщина готовила ему, чтобы он не ел покупную еду.

Обитательница форума с ником Danny109 рассказала, что они с мужем сейчас копят на новую квартиру, и поэтому им приходится экономить. Супруг любит есть фастфуд в рабочие часы, но, по ее подсчетам, у него уходит на это примерно 20 долларов в день, или более 300 долларов в месяц. Она предложила делать мужу сэндвичи, чтобы он не тратился, и он согласился.

Постепенно мужчина начал просить больше бутербродов, объясняя это тем, что все равно остается голодным. На вопрос жены, нравится ли ему домашняя еда, он отмалчивался.

Однажды муж пришел домой с другом, с которым вместе работает. Они сели вместе поужинать, и гость заговорил о тех самых сэндвичах, которые она готовит мужу, отметив, что бутерброды очень вкусные, хоть и цена немного завышена. Дэнни поблагодарила его, но попросила его объясниться.

Друг рассказал женщине, что ее муж продает сэндвичи на работе, а на вырученные деньги ест в ресторане. Позже выяснилось, что супруг зарабатывает на продаже 15 долларов в день.

Когда Дэнни обиделась на мужа, тот заявил, что не видит в своих поступках ничего плохого, потому что он таким образом зарабатывает. Он назвал ее реакцию слишком бурной, так как он не тратит лишние деньги на фастфуд, как они и договаривались.

Женщина отказалась делать ему бутерброды, заявив, что для продажи он может делать еду сам. Большинство комментаторов поддержали Дэнни. Основная претензия людей к ее мужу была в том, что он не уважает ее время и труд.