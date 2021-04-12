В Москве пройдет фестиваль в поддержку подростков с зависимостями и психическими расстройствами

18 апреля в Сахаровском центре пройдет фестиваль «Поддержка, а не наказание», который направлен на помощь подросткам с зависимостями и психическими расстройствами. Организаторами выступят сооснователь кооператива «Черный» Артем Темиров, художница и активистка Катрин Ненашева и сообщество «Подростки и котики», одной из создательниц которого она является.

В программе интерактивные лекции от психотерапевтов, группа поддержки для родителей, у которых есть трудности в общении с подростками, воркшопы от активистов и художников, бесплатные консультации от специалистов Центра юношеской аддиктологии В.Готлиб и «Живая библиотека», в рамках которой люди разных возрастов поделятся историями преодоления зависимостей и жизни с психическими расстройствами.

Расписание событий можно посмотреть на страничке фестиваля в Facebook или «ВКонтакте». Вход свободный.

«Проблема подросткового психического здоровья, а тем более зависимостей по-прежнему остается замалчиваемой в школах и семьях — у людей подросткового возраста практически нет принимающих пространств, им сложно найти помощь. В ситуации, когда, как говорят ребята, наркотики бывает достать проще, чем алкоголь, мы создаем такое пространство, задача которого — поддержка и информирование», — рассказала Катрин Ненашева.

Проект «Подростки и котики» сформировался в 2020 году из сообщества «Психоактивно». Он направлен на дестигматизацию людей с ментальными расстройствами и опытом насилия. В рамках проекта проходят группы поддержки, в которых участвуют активисты, психологи, аддиктологи и социальные работники.