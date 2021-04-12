перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Москве пройдет фестиваль в поддержку подростков с зависимостями и психическими расстройствами 13:20
На «Госуслугах» появится шесть новых «суперсервисов». Среди них похоронный 12:42
В России могут запретить посещение кафе и магазинов с собаками. Такое право предложили дать кабмину 11:54
«Не уходи смиренно в сумрак вечной тьмы»: в Красноярске порвался огромный надувной космонавт 11:48
United Nations COVID-19 Response/Unsplash В России выявили 8320 новых случаев коронавируса
В России выявили 8320 новых случаев коронавируса 11:07
Земфира выпустила саундтрек к фильму «Северный ветер». Певица появилась только на одном треке 11:03
Российские студии снимут сериалы для Netflix. Один из проектов — современная версия «Анны Карениной» 10:16
На этапе «Формулы-1» в Сочи выступит группа «Звери». Она откроет музыкальную программу турнира 10:00
«Ведомости»: Telegram планирует провести IPO с оценкой 30–50 млрд долларов 9:53
Searchlight Pictures/YouTube «Земля кочевников» Хлои Чжао получила премию BAFTA за лучший фильм
«Земля кочевников» Хлои Чжао получила премию BAFTA за лучший фильм 8:32
Фотографа обвинили в добавлении улыбок на снимки жертв геноцида в Камбодже. Он это отрицает Вчера в 20:48
В Бразилии появится новая статуя Иисуса Христа. Она будет выше, чем в Рио Вчера в 19:44
Победители «Белого слона», последний альбом DMX и другие новости дня Вчера в 18:22 Дайджест
В России запатентовали назальный спрей для лечения и профилактики COVID-19 Вчера в 17:22
Джастин Тимберлейк сыграет телеведущего и наемного убийцу Чака Бэрриса в сериале от Apple TV+ Вчера в 17:06
varlamov/Instagram В Уфе задержали мужчину, пристававшего к Илье Варламову. Блогер рассказал, что он пьяным сел за руль
В Уфе задержали мужчину, пристававшего к Илье Варламову. Блогер рассказал, что он пьяным сел за руль Вчера в 17:00
DMX успел записать альбом перед смертью Вчера в 16:22
В Казани открылась студия танцев на пилоне для мусульманок. Идею поддержали не все Вчера в 15:45
Голливудского продюсера Скотта Рудина обвинили в жестоком обращении с коллегами Вчера в 15:01
Ученые призывают калифорнийцев отлавливать и готовить морских ежей. Они уничтожают водоросли Вчера в 14:33
Отключить рекламу

В России могут запретить посещение кафе и магазинов с собаками. Такое право предложили дать кабмину

Семён Гудошников
Сегодня в 11:54

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, который предлагает наделить правительство правом установления требований по посещению магазинов и кафе с животными. Если его примут, у кабмина появится возможность запретить россиянам ходить в заведения общепита с собаками и кошками. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«Сложилась ситуация, при которой граждане, имеющие при себе собак мелких пород, не расстаются с ними при посещении не только кафе, ресторанов и иных предприятий общественного питания, но и продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов. Зачастую граждане размещают таких собак в корзинках и тележках, используемых для переноски продуктов от прилавков до касс, при этом нередко происходит загрязнение тележек и корзинок продуктами жизнедеятельности животных, их шерстью, мехом и прочим», — говорится в пояснительной записке проекта.

Отсутствие правил, по мнению законодателей, приводит к конфликтам и недопониманию «со стороны добросовестных владельцев собак», можно ли посещать заведения общепита с питомцами.

Изменения хотят внести в закон «Об ответственном обращении с животными». Их инициаторами выступили депутаты Законодательного собрания Петербурга.

На данный момент в России нет закона, который бы запрещал находиться с собакой в магазине или кафе. Домашние животные рассматриваются российским законодательством как имущество — такое же, как часы, телефон или автомобиль. Нахождение с животными в общественных местах регулирует закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно нему, выгуливать животных можно, если обеспечивается безопасность граждан, питомцев и сохранность имущества. Собаки потенциально опасных пород должны быть в наморднике и на поводке.

Подробности по теме
8 дог-френдли-ресторанов Москвы, где точно рады вашим собакам
8 дог-френдли-ресторанов Москвы, где точно рады вашим собакам
События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Госдума
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить