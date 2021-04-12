В России могут запретить посещение кафе и магазинов с собаками. Такое право предложили дать кабмину

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, который предлагает наделить правительство правом установления требований по посещению магазинов и кафе с животными. Если его примут, у кабмина появится возможность запретить россиянам ходить в заведения общепита с собаками и кошками. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«Сложилась ситуация, при которой граждане, имеющие при себе собак мелких пород, не расстаются с ними при посещении не только кафе, ресторанов и иных предприятий общественного питания, но и продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов. Зачастую граждане размещают таких собак в корзинках и тележках, используемых для переноски продуктов от прилавков до касс, при этом нередко происходит загрязнение тележек и корзинок продуктами жизнедеятельности животных, их шерстью, мехом и прочим», — говорится в пояснительной записке проекта.

Отсутствие правил, по мнению законодателей, приводит к конфликтам и недопониманию «со стороны добросовестных владельцев собак», можно ли посещать заведения общепита с питомцами.

Изменения хотят внести в закон «Об ответственном обращении с животными». Их инициаторами выступили депутаты Законодательного собрания Петербурга.

На данный момент в России нет закона, который бы запрещал находиться с собакой в магазине или кафе. Домашние животные рассматриваются российским законодательством как имущество — такое же, как часы, телефон или автомобиль. Нахождение с животными в общественных местах регулирует закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно нему, выгуливать животных можно, если обеспечивается безопасность граждан, питомцев и сохранность имущества. Собаки потенциально опасных пород должны быть в наморднике и на поводке.