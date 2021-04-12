«Ведомости»: Telegram планирует провести IPO с оценкой 30–50 млрд долларов

Telegram готовится к IPO, на которое в компании рассчитывают выйти к 2023 году. Об этом рассказали «Ведомостям» источники, близкие к руководству мессенджера.

Два собеседника, близкие к аудиту и инвестбанку, подтвердили информацию. Сейчас Telegram ведет pre-IPO-диагностику и выбирает регион и биржи, на которых произойдет размещение. Мессенджер выбирает между двумя биржами — нью-йоркской NASDAQ и Гонконгской фондовой биржей. Выбор последней объясняется тем, что более 40% пользователей Telegram из Азии, а через два года цифра может увеличиться до 50%.

Наиболее предпочтительный вариант — прямой листинг, к примеру на нью-йоркской NYSE, как это сделал корпоративный мессенджер Slack. Также акционеры Telegram рассматривают слияние со SPAC-компанией, хотя собеседник считает, что мессенджер «уже перерос этот механизм».

При выходе на биржу Telegram могут оценить в 30–50 млрд долларов. Консультанты предлагают привязать оценку стоимости компании к ежемесячному числу активных пользователей, а каждого пользователя оценить в 50 долларов. До этого основатель мессенджера Павел Дуров сообщал о преодолении отметки в 500 млн пользователей в месяц. В течение двух лет, к моменту выхода Telegram на IPO, аудитория мессенджера вырастет до 0,8–1 миллиарда человек, полагает собеседник издания.

В свободное обращение могут выпустить до 25% акций Telegram с нижней оценкой в 10%. «Дуров при этом щепетильно относится к контролю над платформой, максимум, который может быть предложен инвесторам, — это блок-пакет», — говорит источник.

Ранее Telegram удалось привлечь более 1 млрд долларов при размещении пятилетних конвертируемых облигаций компании. 23 марта стало известно, что в покупке облигаций Telegram приняли участие фонды из ОАЭ Mubadala Investment Company и Abu Dhabi Catalyst Partners. Они вложили в мессенджер по 75 млн долларов.

По данным РИА «Новости», Telegram разместил пятилетние бонды на 1 млрд долларов под 7% годовых в прошлую пятницу. Инвесторы получат право конвертировать облигации в акции компании в случае IPO Telegram с дисконтом в 10% к цене размещения.