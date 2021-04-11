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В Бразилии появится новая статуя Иисуса Христа. Она будет выше, чем в Рио

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:44

В небольшом городе Энкантаду на юге Бразилии строится высочайшая в мире статуя Христа-Искупителя. Она будет выше статуи в Рио-де-Жанейро на 5 метров, передает Би-би-си.

Строить сооружение высотой 43 метра начали в 2019 году. В начале апреля статуе прикрепили руки и голову. Размах рук составляет 36 метров, а на уровне груди — примерно 40 метров высоты — будет смотровая площадка, куда туристов поднимет лифт. На проект стоимостью 350 тыс. долларов отдают пожертвования компании и местные жители.

Идею статуи Иисуса Защитника предложил в 2016 году местный священник Жуа Гранзотти, который таким образом хотел показать любовь к Христу. Его поддержал мэр города Адроальдо Конзатти, скончавшийся в марте от COVID-19.

Сейчас строительные работы курирует Ассоциация друзей Христа. Ее представитель — сын бывшего мэра и местный политик Гилсон Конзатти. «Когда мы начали планировать возведение статуи, мы хотели, чтобы она привлекала внимание благодаря своему размеру. Только то, что она будет крупнейшей в Бразилии, уже стоит нашего труда», — заявил он.

По его словам, возведение статуи из бетона и железа завершится в августе, а торжественное открытие намечено на конец этого года. В Ассоциации надеются, что она привлечет внимание туристов к Энкантаду и станет главной достопримечательностью города.

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