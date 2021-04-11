Победители «Белого слона», последний альбом DMX и другие новости дня

Газета The New York Times опубликовала статистику, согласно которой в России за все время пандемии умерли на 362,3 тыс. больше среднего показателя. Эти данные ставят Россию на первое место по избыточной смертности во время пандемии.

За последние сутки в России зарегистрировали 8702 заражения COVID-19. Вылечились 7230 пациентов, умерли — 337.

Россия запатентовала назальный препарат «МИР-19», который также может применяться методом ингаляции.

РПЦ подготовила документ, в котором регламентируется практика экзорцизма. Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что сейчас практика «изгнания бесов» существует не во всех поместных церквях.

Собянин сказал, что вторая волна реновации в Москве будет «гораздо круче и больше» первой. Жилые дома первой волны уже проектируются и строятся.

Данные 1,3 млн пользователей Clubhouse выложили на сайте для хакеров. В архиве оказались никнеймы, ссылки на фотографии, сведения о привязанных аккаунтах в твиттере и инстаграме.

Кончаловский, Навальный и Исакова стали победителями кинопремии «Белый слон». «Дорогие товарищи!» взял главный приз, несмотря на просьбу режиссера снять фильм с номинации.

Хлоя Чжао с картиной «Земля кочевников» стала обладательницей главного приза на премии Гильдии режиссеров. Вероятность победы Чжао на «Оскаре» стала еще убедительнее.

DMX успел записать новый альбом перед смертью. На пластинке появятся Спун Догг, Алиша Киз и другие известные артисты.

Моргенштерн в рамках благотворительной акции пожертвовал 666 666 рублей детским домам в Башкирии. Организаторы акции не увидели ничего плохого в такой сумме и поблагодарили рэпера.

Джастин Тимберлейк исполнит роль в сериале, основанном на мемуарах телеведущего и наемного убийцы Чака Бэрриса. Проект выйдет на Apple TV+, но его название и премьерная дата пока неизвестны.