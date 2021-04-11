В Уфе задержали мужчину, пристававшего к Илье Варламову. Блогер рассказал, что он пьяным сел за руль

В Уфе задержали мужчину за вождение в нетрезвом виде, о котором ранее сообщил правоохранителям блогер и урбанист Илья Варламов. О поимке нарушителя написал руководитель ГИБДД по Башкортостану Динар Гильмутдинов в своем телеграм-канале.

9 апреля Варламов поделился историей, которая произошла с ним в Уфе после встречи с главой Башкирии Радием Хабировым. Во время прогулки по городу к нему подошли трое пьяных мужчин со словами «Кудрявый, ты охренел, что ли?». Они попытались избить и ограбить блогера, но им мешали заборы, которые Варламов раскритиковал в беседе с Хабировым. После 20-минутного диалога «господа начали ругаться между собой», а потом сели в машину и «улетели вниз по улице Султанова». Тогда блогер позвонил в полицию и сообщил данные автомобиля.

Нарушителем оказался 36-летний уфимец, который в момент задержания сидел у знакомых в сильном алкогольном опьянении. «Стоит отметить, что в марте этого года гражданин уже отбывал семидневный арест за двукратное оставление места ДТП», — пишет начальник инспекции.

На видео, опубликованном в телеграм-канале, видно, что мужчина еле стоит на ногах. Сотруднику ДПС приходится поддерживать его, чтобы довести до отделения и составить протокол.