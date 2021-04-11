Голливудского продюсера Скотта Рудина обвинили в жестоком обращении с коллегами

Журнал The Hollywood Reporter опубликовал статью-разоблачение о знаменитом голливудском продюсере Скотте Рудине. Бывшие подчиненные обвинили его в жестоком обращении.

Сотрудники рассказали о неуравновешенном поведении 62-летнего кинематографиста, которого назвали «абсолютным монстром». Один ассистент вспомнил, как однажды продюсер впал в ярость, что не смог попасть на нужный рейс. Он взял монитор компьютера и разбил об руку помощника, из‑за чего мужчина начал истекать кровью, и ему потребовалась срочная медицинская помощь.

По словам собеседников издания, в офисе Рудина царила токсичная атмосфера. Многим работникам приходилось ночевать на работе, а некоторые из‑за стресса страдали от выпадения волос и язвы. Рабочий день начинался в пять утра, потому что продюсер привык очень рано вставать. За любое неподчинение он мог спокойно уволить, поэтому те, кто не хотел терять свое место, терпели от него крики, агрессию и оскорбления.

Бывшая коллега кинематографиста Кэролайн Руго рассказала, что он швырял в сотрудников ноутбуки и чашки. Другие коллеги вспомнили, что он также кидался в людей степлерами и едой.

Скотт Рудин — обладатель премии «Оскар» за фильм «Старикам тут не место». В сипсок его проектов также входят «Социальная сеть», «Нефть», «Леди Берд» и фильмы Уэса Андесона.