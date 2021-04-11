Данные 1,3 миллиона пользователей Clubhouse оказались в открытом доступе

На неназванном форуме для хакеров попали данные 1,3 млн пользователей аудиосоцсети Clubhouse. Об этом сообщает портал CyberNews.

В архиве содержатся никнеймы, ссылки на фотографии, сведения о привязанных аккаунтах в твиттере и инстаграме, а также информация о том, от кого пришло пользователю приглашение в Clubhouse и когда он был создан аккаунт. При этом в слитых сведениях не содержится личная информация, например, пароли.

Теперь злоумышленники могут объединить обнаруженную в утечке информацию с другими слитыми данными и создать подробные профили своих потенциальных жертв.

«Имея такую информацию, они могут организовать гораздо более серьезные фишинговые атаки», — отмечают журналисты.

На этой неделе в сеть попали личные данные более 533 млн пользователей фейсбука. Директор компании по кибербезопасности Hudson Rock Элон Гэл обратил внимание на утечку базы, в которой указаны Facebook ID, полные имена пользователей, номера телефонов, даты рождения, биографические данные и в некоторых случаях адреса электронной почты.