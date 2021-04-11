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В России выявили 8702 случая случаев коронавируса

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:24

В России выявили 8702 случая коронавируса за последние сутки в 84 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на двух заболевших меньше, чем вчера.

Больше всего новых случаев заражения в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Самарской, Воронежской, Иркутской, Саратовской и Свердловской областях.

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 641 390. За последние сутки вылечились 7230 человек, за все время — 4 265 509. За сутки умерли 337 пациентов, за весь период — 102 986.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 135,3 млн человек, 2,9 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (3,1 млн). На втором месте — Бразилия (13,4 млн), на третьем — Индия (13,3 млн), на четвертом — Франция (5 млн).

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