перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России выявили 8702 случая случаев коронавируса 11:24
Троице-Сергиева Лавра/Flickr РПЦ подготовила документ, в котором регламентируется практика экзорцизма
РПЦ подготовила документ, в котором регламентируется практика экзорцизма 10:49
Кончаловский, Навальный и Исакова стали победителями кинопремии «Белый слон» 10:14
NYT: Россия — лидер по избыточной смертности во время пандемии 9:16
В рейтинг 10 лучших железнодорожных вокзалов Европы попали Казанский и Курский Вчера в 20:50
Forbes исключил Дурова из списка миллиардеров ОАЭ. Он занимал там первую строчку Вчера в 19:50
Netflix/YouTube Зак Снайдер опубликовал новый постер «Армии мертвецов» и анонсировал выход трейлера
Зак Снайдер опубликовал новый постер «Армии мертвецов» и анонсировал выход трейлера Вчера в 18:50
Архивы с зачеткой Гагарина, подробности воссоединения «Друзей» и другие новости дня Вчера в 18:41 Дайджест
Пользователи Твиттера выкупают целые залы с сеансами «Майора Грома» и зовут с собой фанатов фильма Вчера в 17:13
Творческое объединение WIP устроит вечеринку в честь юбилея. В гостях: художники и диджеи Вчера в 17:07
Чиновники отказываются читать текст для «Тотального диктанта». Его автор — писатель Глуховский Вчера в 15:55
Andrew Palmer/Unsplash Россия может на месяц ограничить авиасообщение с Турцией
Россия может на месяц ограничить авиасообщение с Турцией Вчера в 14:54
Минздрав заявил о разработке еще одной российской вакцины от коронавируса Вчера в 14:35
Сарик Андреасян мог снять экранизацию «Мортал Комбат». Он рассказал, какая версия была у него Вчера в 14:25
Власти Китая оштрафовали Alibaba на 2,7 млрд долларов за попытку построить монополию Вчера в 13:55
«Летает смело и уверенно»: Минобороны открыло архивы с зачеткой и характеристикой Гагарина Вчера в 13:47
therock/Instagram Дуэйн Джонсон объявил о начале съемок супергеройского фильма DC «Черный Адам»
Дуэйн Джонсон объявил о начале съемок супергеройского фильма DC «Черный Адам» Вчера в 13:13
Эксперт: цена электроэнергии для россиян ниже экономически обоснованной Вчера в 12:51
Дэвид Швиммер рассказал подробности воссоединения «Друзей». Говорит, актеры не будут в образах Вчера в 12:14
В России выявили 8704 новых случая COVID-19 Вчера в 11:16
Отключить рекламу

РПЦ подготовила документ, в котором регламентируется практика экзорцизма

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:49

Комиссия по богословию Русской православной церкви подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что сейчас практика экзорцизма существует не во всех поместных церквях. В новом документе содержатся история этой практики и предложения по ее унификации и регламентации.

«До его публикации я не могу разглашать его содержание», — добавил митрополит.

Он пояснил, что проекты готовящихся документов попадают в редакционную группу, после чего могут быть опубликованы для внесения в них изменений и поправок.

В декабре прошлого года митрополит Иларион заявил, что вопросы, связанные с «беснованием», необходимо обсуждать со священниками, не допуская «самодеятельности». Такое высказывание он слелал после того, как в сети появилось видео, на котором жители села Гусевка под Волгоградом «изгоняют бесов» из своего десятилетнего сына. Родители объяснили свои действия тем, что ребенок странно ведет себя при виде икон. Сейчас родителей проверяют органы опеки.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
трагикомедия
Минари
Полуавтобиографическая корейская драма о поисках семейного счастья
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
музыкальный
Пиковая дама
Опера-променад в старинной усадьбе с Пушкиным в качестве гида
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
РПЦ
РИА Новости
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить