РПЦ подготовила документ, в котором регламентируется практика экзорцизма

Комиссия по богословию Русской православной церкви подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что сейчас практика экзорцизма существует не во всех поместных церквях. В новом документе содержатся история этой практики и предложения по ее унификации и регламентации.

«До его публикации я не могу разглашать его содержание», — добавил митрополит.

Он пояснил, что проекты готовящихся документов попадают в редакционную группу, после чего могут быть опубликованы для внесения в них изменений и поправок.

В декабре прошлого года митрополит Иларион заявил, что вопросы, связанные с «беснованием», необходимо обсуждать со священниками, не допуская «самодеятельности». Такое высказывание он слелал после того, как в сети появилось видео, на котором жители села Гусевка под Волгоградом «изгоняют бесов» из своего десятилетнего сына. Родители объяснили свои действия тем, что ребенок странно ведет себя при виде икон. Сейчас родителей проверяют органы опеки.