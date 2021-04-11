Газета New York Times назвала Россию лидером по избыточной смертности во время пандемии. По данным издания, этот показатель составляет 28%.

Согласно опубликованной статистике, в стране за все время насчитали 362,3 избыточных смертей. На втором месте по такому показателю оказалась Испания, у которой результат составил 23%. На третьем месте Италия — 19%, четвертое место разделяют Великобритания и США — по 17%. Далее в списке идут Польша, Чехия, Швейцария, Швеция, Франция, Нидерланды, Португалия и Австрия. Наименьшая избыточная смертность среди европейских стран — в Германии, у которой показатель равен 3%.

При этом лидером по избыточной смертности в реальном выражении стали США, где умерли на 385, тыс. человек больше среднего показателя.

Издание отмечает, что с учетом данных Росстата за январь и февраль 2021 года уровень избыточной смертности за все время пандемии превышает 400 тыс. Для сравнения, в США, где людей живет вдвое большее, чем в России, избыточная смертность составляет примерно 500 тыс. человек.

«По описанному показателю, который многие демографы считают наиболее точным способом оценки общих потерь от вируса, пандемия убила примерно одного из 400 человек в России в то время, как в Соединенных Штатах скончался один из 600 человек», — говорится в тексте.

По словам автора статьи Антона Трояновского, статистика опровергает слова Владимира Путина о том, что России лучше большинства других стран справилась с пандемией. После жесткой двухмесячной изоляции, прошедшей в стране прошлой весной, ограничения были в значительной степени ослаблены. Это положительно сказалось на экономике и общественном мнении, но болезнь начала распространяться быстрее.

Согласно данным оперативного штаба по ситуации с заболеванием, общее число выявленных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4,6 млн. Скончались за все время 4,2 млн человек.