В рейтинг 10 лучших железнодорожных вокзалов Европы попали Казанский и Курский

Казанский и Курский вокзалы попали в список 10 лучших железнодорожных станций Европы. Они заняли 5 и 8 строчку соответственно, сообщает портал Ассоциации туроператоров России.

Лидером стал железнодорожный вокзал Лейпцига, Германия. На второй строчке расположился центральный вокзал Вены. Следом идут Сент-Панкрас в Лондоне и центральный вокзал Амстердама. 6-я и 7-я позиции достались немецким станциями в Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Замыкают список вокзалы Милана и Бирмингема.

Рейтинг ежегодно составляет международная организация по защите прав потребителей Consumer Choice Center. В этот раз были проанализированы 50 вокзалов в 15 странах.

Критериями оценки стали количество направлений, удобный доступ к платформам (в том числе для инвалидов-колясочников), чистота, простота навигации, количество ресторанов и магазинов, наличие бесплатного Wi-Fi, близость отелей и общественного транспорта. При этом площадь вокзала эксперты не брали в расчет, так как этот не гарантирует высокое качество инфраструктуры. Поэтому, например, крупнейший железнодорожный узел Испании (Madrid Atocha) не попал в топ-10.