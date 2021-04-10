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Forbes исключил Дурова из списка миллиардеров ОАЭ. Он занимал там первую строчку

Виктория Шанина
Сегодня в 19:50

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров пропал из списка миллиардеров Объединенных Арабских Эмиратов, составленного журналом Forbes. Еще в начале недели он возглавлял этот рейтинг, сообщает РБК.

На данный момент состояние Дурова оценивается в 17,2 млрд долларов. Теперь он занимает девятую строчку в российском списке богатейших бизнесменов. Дуров сместил с этой позиции владельца «Нафта Москва» Сулеймана Керимова (15,8 млрд). Лидирует в рейтинге семья главы «Северстали» Алексея Мордашова (29,1 млрд).

В списке богатейших людей ОАЭ осталось только 4 человека. Среди них основатель торговых центров Маджид Аль Футтайм с состоянием в 3,6 млрд долларов, председатель совета директоров банка Mashreqbank Абдулла Аль Гурайр (2.8 млрд), застройщик Хуссейн Саджвани (2,4 млрд) и владелец автомобильного бизнеса Абдулла Аль Футтайм (2,2 млрд).

За год состояние Павла Дурова выросло на 13,8 млрд долларов. В рейтинге миллиардеров планеты он занимает 112 строчку. На первом месте расположился Джефф Безос, на втором — Илон Маск. Однако бизнесмены периодически сменяют друг друга на этой позиции.

В феврале Дуров встретился с наследным принцем Дубая Хамданом. Они обсудили сценарии успеха Telegram в ОАЭ. Вероятно, Павел Дуров скоро начнет управлять некоторыми технологическими предприятиями страны.

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