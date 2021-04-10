Архивы с зачеткой Гагарина, подробности воссоединения «Друзей» и другие новости дня

За последние сутки в России выявили 8704 случая коронавируса. Вылечились 9579 человек, умерли 402 пациента.

Минздрав заявил о разработке еще одной российской вакцины от COVID-19. Первые результаты появятся в ближайшее время, а клинические испытания начнутся осенью.

Из‑за ситуации с коронавирусом российские власти могут на месяц прекратить авиасообщение с Турцией. Это коснется только регулярных и чартерных рейсов.

Эксперт из Центра стратегических разработок заявил, что россияне платят за электроэнергию меньше, чем следует. Разница между текущим уровнем тарифа и экономически обоснованным составляет в среднем 2–3 рубля за кВт.ч.

Минобороны открыло архивы с зачеткой и характеристикой Гагарина. У космонавта были только 4 и 5, он любил летать и делал это уверенно, а среди однокурсников был авторитетом.

Согласно опросу SuperJob, почти 40% россиян не работают по специальности. Чаще всего это менеджеры по продажам, дизайнеры и секретари.

Ким Чен Ын казнил министра за неэффективную работу и «недостаточное количество видеозвонков». Ведомство «реорганизовали» и назначили нового госслужащего, чтобы «проводить видеоконференции на регулярной основе».

Власти Китая оштрафовали Alibaba на 2,7 млрд долларов за попытку построить монополию. Это самый крупный корпоративный штраф за всю историю страны — предыдущий рекорд составлял 975 млн долларов.

Пользователи твиттера выкупают целые залы с сеансами «Майора Грома» и зовут с собой фанатов фильма. Питерскому следователю посвящены уже тысячи постов с артами и мемами.

Сарик Андреасян рассказал, что мог снять экранизацию «Мортал Комбат». Он планировал сделать картину максимально реалистичной, а на экраны вышла «абсолютная фантастика» от дебютанта МакКуойда.

Дэвид Швиммер рассказал подробности воссоединения актеров телесериала «Друзья». По его словам, они не будут в образах, и в спецвыпуске будет момент, где все «что‑то читают».

Дуэйн Джонсон объявил о начале съемок «Черного Адама». Картина расскажет про антагониста вселенной DC, обладающего огромной силой, скоростью и умом.