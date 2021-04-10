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Творческое объединение WIP устроит вечеринку в честь юбилея. В гостях: художники и диджеи

Виктория Шанина
Сегодня в 17:07

11 апреля WIP проведет вечеринку в честь мини-юбилея. Творческому объединению исполняется 5 месяцев. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба организации.

В программу ивента вошла выставка «BAD/GOOD (?) TRIP». На ней 9 художников представят свои независимые работы, посвященные осознанию себя и мира.

За музыку отвечают Artemii, Balu (bday set), Pavel Gro, Hurry Up и другие. Сеты будут играть в течение всей вечеринки — с 14.00 до 02.00.

На баре появятся авторские коктейли и новое меню. Гости смогут заказать легкие здоровые блюда — они подойдут даже для тех, кто соблюдает пост.

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