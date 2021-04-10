Пользователи Твиттера выкупают целые залы с сеансами «Майора Грома» и зовут с собой фанатов фильма

У российского фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» по комиксам Bubble уже появилась своя фанбаза. Поклонники запустили в твиттере хэштеги #ПоддержитеМайораГрома и #СходитеНаМайораГрома, чтобы поддержать картину на фоне мировых блокбастеров «Годзиллы против Конга» и «Мортал Комбата».
Под хэштегами пользователи стали рассказывать, как сходили на «Майора Грома» уже несколько раз и пойдут еще. Официальный аккаунт фильма поделился видео, на котором медиафасад на Новом Арбате транслирует твиты в поддержку ленты. По словам создателей фильма, табло арендовал неизвестный зритель.
Другие неравнодушные к «Майору Грому» стали выкладывать твиты, в которых пригласили всех желающих бесплатно посмотреть историю питерского следователя на большом экране, — они выкупили целые залы с сеансами любимого фильма.
Также по хэштегу можно почитать отзывы (в основном положительные) о фильме и посмотреть на фанатские арты и мемы.
Возможно, это первый фандом российского фильма такого масштаба.
Согласно статистике ЕАИС, на сегодняшний день «Майор Гром: Чумной Доктор» собрал в России 166млн рублей при бюджете 600 млн рублей, в то время как «Мортал Комбат», который в прокате всего два дня, принес создателям 256 млн рублей.
Почитайте рецензию Станислава Зельвенского, который, как и фанаты, утверждает, что фильм стоит посмотреть, но приготовьтесь увидеть другую реальность в декорациях Петербурга.