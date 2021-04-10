Пользователи Твиттера выкупают целые залы с сеансами «Майора Грома» и зовут с собой фанатов фильма

У российского фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» по комиксам Bubble уже появилась своя фанбаза. Поклонники запустили в твиттере хэштеги #ПоддержитеМайораГрома и #СходитеНаМайораГрома, чтобы поддержать картину на фоне мировых блокбастеров «Годзиллы против Конга» и «Мортал Комбата».

Под хэштегами пользователи стали рассказывать, как сходили на «Майора Грома» уже несколько раз и пойдут еще. Официальный аккаунт фильма поделился видео, на котором медиафасад на Новом Арбате транслирует твиты в поддержку ленты. По словам создателей фильма, табло арендовал неизвестный зритель.