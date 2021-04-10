Минздрав заявил о разработке еще одной российской вакцины от коронавируса

В Научно-исследовательском институте гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России разрабатывается еще одна российская вакцина от COVID-19. Об этом собщает РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Первые результаты разработки ожидаются в ближайшее время. По словам директора института Дмитрия Лиознова, клинические испытания вакцины должны начаться осенью, а зимой или весной следующего года препарат может стать доступным.

«Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции, мы ожидаем первых предварительных результатов по научной разработке уже в ближайшее время», — сказал Мурашко.

Ранее разработчику «Спутника V» выдали патент на вакцину от коронавируса в виде капель в нос. Преимуществами такой формы станут отсутствие головной боли и повышения температуры, которые наблюдаются при введении препарата внутримышечно.