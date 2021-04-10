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Сарик Андреасян мог снять экранизацию «Мортал Комбат». Он рассказал, какая версия была у него

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:25

Создатель «Защитников» и «Непрощенного» Сарик Андреасян мог срежиссировать фильм по игре «Мортал Комбат». Он приходил с питчингом своей версии к Warner Bros. и даже сделал логотип ленты, написал режиссер в своей истории в инстаграме.

Андреасян рассказал «Кинопоиску», что в его видении боевик был в жанре фантастического реализма. «Я хотел сделать все максимально реалистично, даже Преисподнюю. Была бы такая фантастика, но с реализмом. Сейчас такой подход очень любят», — поделился он.

Но, по его мнению, создатели нынешнего фильма ушли в другом направлении — в сторону «абсолютной фантастики». «Первые 10 минут есть какая‑то реальная жизнь, а потом все совсем превращается в фантасмагорию», — говорит Андреасян о финальной версии фильма.

«Мортал Комбат» — это игра, посвященная боевым сражениям, в которых не бывает пощады, поэтому фильм обещает быть жестоким. В трейлере герои отрывают друг другу руки, всаживают мечи в противников, вытаскивают их сердца и дерутся не на жизнь, а на смерть.

Экранизацию игры снял дебютант Саймон МакКуэйд, а продюсером картины выступил создатель «Аквамена» Джеймс Ван. Станислав Зельвенский уже посмотрел новинку в кино и объяснил, что с ней не так и причем тут фансервис.

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