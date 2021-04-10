Эксперт: цена электроэнергии для россиян ниже экономически обоснованной

Замруководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов назвал настоящую цену на электроэнергию. Он уверен, что тарифы для населения в России ниже экономически обоснованных на 30-50%. Его слова передает РИА «Новости».

По словам Колобова, разница между текущим уровнем тарифа и экономически обоснованным составляет в среднем 2-3 рубля за кВт.ч. Цена может варьироваться в зависимости от использования газовой или электрической плиты.

В Москве население оплачивает электроэнергию по максимально приближенным к идеалу тарифам. Разница составляет менее 1 рубля за кВт.ч для тех, кто использует газовые плиты и 1,5 рубля за кВт.ч — для населения, проживающего в квартирах с электроплитой.

Эксперт отмечает, что довести уровень тарифов до экономически обоснованного — невозможно. «Например, это изолированные и удаленные территории, где экономически обоснованный уровень тарифа для потребителей по объективным причинам может достигать 40-45 рублей за кВт.ч при фактическом тарифе в 3-5 рублей за кВт.ч», — заявил Колобов.

Некоторые потребители оплачивают фактические затраты и надбавку, которая покрывает убытки за льготников и инвестиционные программы в электроэнергетике. Также эти средства компенсируют государственный бюджет и генерирующие компании.

Такая практика появилась еще в начале 1990-х для социальной поддержки населения. Однако сейчас эта поддержка не адресная, а доля населения, нуждающаяся в электропотреблении, растет. Льготные тарифы распространяются как на малообеспеченные слои населения, так и на граждан с высокими доходами, поэтому льготы могут получать те, кто в них не нуждается.