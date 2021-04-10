«Летает смело и уверенно»: Минобороны открыло архивы с зачеткой и характеристикой Гагарина

На сайте Министерства обороны появилась специальная страница, посвященная 60-летию первого полета человека в космос. Там впервые опубликовали исторические документы, среди которых можно найти зачетную книжку Юрия Гагарина, познакомиться с его личным делом и рекомендательным письмом.
В преддверии окончания Гагариным Чкаловского военного авиационного училища о нем составлена характеристика. «Дисциплинированный, идеологически выдержанный, морально устойчив, грамотен. Теоретически подготовлен отлично. Летать любит, летает смело и уверенно. Уставы Советской Армии знает хорошо и практически их выполняет».
Зачетная книжка № 1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии
На первом курсе будущий первый человек в космосе учился на «отлично», кроме физики и высшей математики — по ним Гагарин получал на экзамене оценку «хорошо». На следующих курсах он подтянул физику, а вот по вышмату продолжал получать «четверку».
В краткой характеристике выпускника Юрия Гагарина отмечается, что «в общественной жизни части мало активен», но политически «развит хорошо».
Удостоверение № 1 первого космонавта планеты с личной подписью Гагарина
Приказ Министра обороны СССР от 12 апреля 1961 году о присвоении старшему лейтенанту Юрию Гагарину внеочередного звания майор
Мультимедийный проект содержит в себе архивы не только Гагарина, но и Алексея Леонова, Германа Титова и других знаменитых космонавтов.