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«Летает смело и уверенно»: Минобороны открыло архивы с зачеткой и характеристикой Гагарина

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:47

На сайте Министерства обороны появилась специальная страница, посвященная 60-летию первого полета человека в космос. Там впервые опубликовали исторические документы, среди которых можно найти зачетную книжку Юрия Гагарина, познакомиться с его личным делом и рекомендательным письмом.

В преддверии окончания Гагариным Чкаловского военного авиационного училища о нем составлена характеристика. «Дисциплинированный, идеологически выдержанный, морально устойчив, грамотен. Теоретически подготовлен отлично. Летать любит, летает смело и уверенно. Уставы Советской Армии знает хорошо и практически их выполняет».

Зачетная книжка № 1 слушателя Краснознаменной ордена Ленина военно-воздушной инженерной академии

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На первом курсе будущий первый человек в космосе учился на «отлично», кроме физики и высшей математики — по ним Гагарин получал на экзамене оценку «хорошо». На следующих курсах он подтянул физику, а вот по вышмату продолжал получать «четверку».

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Приказ Министра обороны СССР от 12 апреля 1961 году о присвоении старшему лейтенанту Юрию Гагарину внеочередного звания майор

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Мультимедийный проект содержит в себе архивы не только Гагарина, но и Алексея Леонова, Германа Титова и других знаменитых космонавтов.

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