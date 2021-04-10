«Летает смело и уверенно»: Минобороны открыло архивы с зачеткой и характеристикой Гагарина

На сайте Министерства обороны появилась специальная страница, посвященная 60-летию первого полета человека в космос. Там впервые опубликовали исторические документы, среди которых можно найти зачетную книжку Юрия Гагарина, познакомиться с его личным делом и рекомендательным письмом.

В преддверии окончания Гагариным Чкаловского военного авиационного училища о нем составлена характеристика. «Дисциплинированный, идеологически выдержанный, морально устойчив, грамотен. Теоретически подготовлен отлично. Летать любит, летает смело и уверенно. Уставы Советской Армии знает хорошо и практически их выполняет».