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Дэвид Швиммер рассказал подробности воссоединения «Друзей». Говорит, актеры не будут в образах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:14

Актер Дэвид Швиммер, исполняющий роль Росса Геллера в телесериале «Друзья», раскрыл на «Шоу Грэма Нортона» некоторые подробности предстоящего спецвыпуска. Об этом передает ABC News.

Швиммер предупредил фанатов, что им не стоит ждать персонажей сериала такими, какими все их привыкли видеть. «Я буду собой. Я буду Дэвидом. Мы не в образе, мы — настоящие люди», — сказал он. Еще он добавил, что в спецвыпуске будет момент, «где все мы что‑то читаем», но выдавать его актер не хочет.

Актер подтвердил, что съемки эпизода, откладываемые из‑за пандемии коронавируса, начнутся на следующей неделе в Лос-Анджелесе. Нортон спросил его, пересмотрел ли он все предыдущие серии «Друзей», чтобы лучше подготовиться к съемкам. «Я должен был, но не сделал этого. И у меня действительно мало оправданий, почему я не смог наверстать упущенные 236 серии», — посмеялся Швиммер и пообещал оставшиеся пять дней посвятить именно этому.

Спецэпизод станет первым воссоединением всего каста «Друзей» с окончания шоу. Вместе с тем продюсеры уточняли, что серия не будет как таковым продолжением сериала. Актеры предстанут в роли самих себя, а не будут играть уже полюбившихся зрителям персонажей.

В проекте примут участие все звезды сериала: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Кроме того, в спецэпизоде снимутся создатели сериала Дэвид Крейн и Марта Кауффман.

Съемки реюниона несколько раз откладывали из‑за пандемии коронавируса. Они пройдут на студии Warner Bros. в калифорнийском городе Бербанке — именно там снимали весь оригинальный сериал. Первоначально выпуск должен был выйти в марте 2020 года перед запуском «Друзей» на HBO Max, а сейчас его обещают показать в конце года.

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