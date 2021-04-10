Опрос: почти 40% россиян не работают по специальности, чаще всего это менеджеры по продажам

Больше трети россиян (38%), получивших высшее образование, не работают по специальности. Чаще всего это менеджеры, дизайнеры и секретари, следует из опроса Исследовательского центра портала SuperJob.

Среди молодежи до 24 лет этот показатель достигает 54%. Доля тех, кто работает не по диплому и зарабатывает меньше 30 тыс. рублей в месяц равняется 51%, а больше 80 тыс. рублей — только 25%.

Согласно данным SuperJob, на своей специальности, полученной в вузе, трудятся 40% граждан. Каждый опрошенный, отучившийся в медицинском институте, работает врачом. 99% и 92% с дипломами юриста и бухгалтера также работают по специальности. По профилю, близкому к тому, что был получен в вузе, работают 22%.

Респонденты с доходом свыше 80 тыс. рублей заявили, что полученные знания в вузе им удается применять на практике — из них 75% работают по своей или смежной специальности.

Эксперты отмечают, что с 2013 года количество тех, у кого профессия по специальности или смежная, увеличилось — 55% тогда против 62% сейчас. По словам опрошенных, они стараются более ответственно подходить к построению карьеры и не упускать знания от университетских преподавателей.

С 19 марта по 4 апреля опросили 3500 человек с высшим образованием и опытом работы. Исследование проводилось в 667 населенных пунктах во всех округах России.