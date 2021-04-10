Теология стала научной дисциплиной в России

Министерство науки и высшего образования России опубликовало приказ, по которому теология входит в новую номенклатуру научных специальностей. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Внести теологию в перечень научных дисциплин предложил Патриарх Кирилл. Документ разрабатывали 46 экспертных советов Высшей аттестационной комиссии, коллективы ученых и специалистов РАН, ведущие университеты и НИИ.

«Принятие новой номенклатуры стало отражением поступательного развития теологии в России. Сделан важный шаг к становлению группы научных специальностей», — говорится в сообщении на сайте.

Теология как отрасль знания в области социальных и гуманитарных наук будет включать три новые специальности — «Теоретическая теология», «Историческая теология» и «Практическая теология». Каждое из направлений будет включать в себя три религии — православие, ислам, иудаизм.