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Марк Цукерберг пользуется конкурентом WhatsApp — мессенджером Signal. Его данные утекли в сеть

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:44

Эксперт по безопасности Дейв Уокер обнаружил среди данных пользователей, слитых недавно в сеть, номер телефона основателя Facebook Марка Цукерберга. Оказалось, что он пользуется мессенджером Signal — одним из главных конкурентов WhatsApp, принадлежащего Facebook.

«Ирония в том, что Марк Цукерберг, к сожалению, тоже попал в утечку 533 млн пользователей фейсбука», — написал Уокер у себя в твиттере. Он приложил скриншот, в котором замазанный номер телефона Цукерберга привязан к учетной записи в приложении Signal.

Программист отметил, что Цукерберг «ценит свою конфиденциальность, поэтому пользуется мессенджером со сквозным шифрованием, которjt не принадлежит его компании».

4 апреля в сеть утекли данные более 500 млн пользователей. Их опубликовали на неназванном форуме для хакеров. В утечке базы данных указаны Facebook ID человека, полное имя, номер телефона, дата рождения, биографические данные и иногда адрес электронной почты. Слив затронул пользователей из 106 стран, в том числе 10 млн — из России. Анкеты были собраны через уязвимость, закрытую в 2019 году.

Рост популярности мессенджера Signal начался после сообщений в январе о том, что WhatsApp собирается передавать данные пользователей материнской компании Facebook. Несмотря на то, что руководство Facebook заявило, что данная мера формальная, а приложение и раньше передавало информацию, пользователи поспешили перейти к конкурентам, таким как Signal и Telegram.

Signal предлагает безопасный обмен сообщениями, защищенный сквозным шифрованием. Главное внимание в нем уделено максимальной безопасности общения — как и у телеграма, в нем можно создавать секретные чаты. Но в приложении нет каналов и возможности потреблять контент.

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