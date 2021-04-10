Премьеру «Миссии невыполнима-7» перенесли на май 2022 года

Киностудия Paramount перенесла релизы многих своих картин, в том числе двух предстоящих боевиков с участием Тома Круза. Фильмы «Миссия невыполнима-7» и «Топ Ган: Мэверик» отложили почти на полгода, сообщил IndieWire.

Теперь «Миссия невыполнима-7» выйдет на экраны 27 мая 2022 года, а «Миссия невыполнима-8» — 7 июля 2023 года. «Топ Ган: Мэверик» появится в прокате 19 ноября 2021 года (изначально картину предполагалось выпустить в начале июля).

Спин-офф «Броска кобры» под названием «Снэйк Айз», напротив, выйдет раньше запланированного. Его премьеру перенесли с осени на 23 июля 2021 года. Новый фильм «Чудаки» займет его прежнее место в прокате и выйдет 22 октября 2021 года.

Безымянный байопик Bee Gees, над которым работает Кеннет Брана, появится в кинотеатрах 4 ноября 2022 года. Безымянный проект «Стар Трек» — 9 июня 2023 года. Безымянный фильм Райана Рейнольдса и Джона Красински — 17 ноября 2023 года.

Также стали известны даты премьер «Подземелей и драконов», а также «Сжатия древовидного рога». Обе картины выйдут в 2023 году: первая — 3 марта, вторая — 10 ноября.