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Lust Supper представил первый сингл с нового альбома. Песня называется «Немею немею немею»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:23

Инди-поп-музыкант Lust Supper представил первый сингл с грядущего альбома «Колкости и гадости». Песня под названием «Немею немею немею» появилась на различных цифровых площадках.

Lust Supper называет этот трек «эротическим триллером». «Немею немею немею» посвящена тому волнению, которое испытывает человек при встрече с возлюбленным. «Ком в горле, пальцы немеют, ладони потеют — а я пишу об этом песню», — признается автор.

«„Немею немею немею“ — это самая бодрая и страстная песня с альбома. Под остальные песни можно умирать, а эта создана для конвульсий. Еще мне нравятся слова», — рассказал Lust Supper.

Lust Supper участвовал в музыкальном фестивале New/Open в Екатеринбурге. На нем он получил один из спецпризов. Редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников побывал на фестивале и рассказал о главных стереотипах новой русской музыки.

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