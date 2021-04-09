Американский стартап разработал «стиральную машинку» для беспроводных наушников

Американский стартап Cardlax рассказал на краудфандинговой платформе Kickstarter о своей новой разработке — «стиральной машинке» для беспроводных наушников. На выпуск устройства компании требовались 5 тысяч долларов.

Цель была достигнута всего за несколько дней. На данный момент создателям EarBuds Washer — так называется проект — удалось собрать уже более 40 тысяч долларов. Теперь они смогут выпустить «стиральные машинки» в продажу.