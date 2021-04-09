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Американский стартап разработал «стиральную машинку» для беспроводных наушников

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:47

Американский стартап Cardlax рассказал на краудфандинговой платформе Kickstarter о своей новой разработке — «стиральной машинке» для беспроводных наушников. На выпуск устройства компании требовались 5 тысяч долларов.

Цель была достигнута всего за несколько дней. На данный момент создателям EarBuds Washer — так называется проект — удалось собрать уже более 40 тысяч долларов. Теперь они смогут выпустить «стиральные машинки» в продажу.

Устройства, как обещают в компании, будут стоить около 40 долларов. Они будут совместимы с 99% моделей наушников, в том числе с Apple AirPods и Samsung Galaxy Buds. Купить «стиральные машинки» можно будет предположительно уже в июне.

Разработка будет оснащена мягкой щеткой, встроенной губкой с антибактериальным чистящим раствором и центрифугой в силиконовом барабане. По расчетам изобретателей, устройство сможет работать на протяжении шести лет.

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