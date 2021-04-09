«Яндекс.Музыка» представила плейлист-аудиопутешествие «Музыка звезд» . Он вдохновлен космосом и составлен из треков, представляющих, как звучат разные небесные тела. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе платформы.

В треке «Солнце» использовались данные о периодичности вспышек на звезде — из них получилась мелодия. Трек «Затемненная» написан в форме вальса, поскольку в системе Бета Лиры звезды вращаются вокруг друг друга. Для создания трека «Галактика» использовали спектральный синтезатор и фотографию галактики NGC 2442 в созвездии Летучей Рыбы.

«Фильмы как‑то приучили нас к тому, что звуки космоса — это или тяжелая, тревожная музыка, или абстрактный эмбиент. Но штука в том, что никто не знает, как звучит космос на самом деле. Точнее, как он мог бы звучать, если бы там распространялся звук. <…> Мы подумали, почему бы нам не пофантазировать, но не просто так, а соединив творчество и технологии», — рассказал руководитель «Яндекс.Музыки» Андрей Гевак.

Ранее НАСА запустило проект по «озвучиванию» небесных тел. В нем фотографии космоса превращают в музыку при помощи системы сонификации (фиксации числовых или иных данных в виде звуков).