Смерть DMX, обыски у главреда «Важных историй» и другие новости дня

В Нью-Йорке в возрасте 50 лет скончался рэпер DMX Эрл Симмонс. Неделю назад его госпитализировали после передозировки наркотиков.

ФСБ пришла с обыском к главреду «Важных историй» Роману Анину. Визит силовиков может быть связан с делом 2016 года и материалом «Новой газеты», посвященным Игорю Сечину.

На режиссера и основателя «Артдокфеста» Виталия Манского напали активисты SERB. По словам одного из нападавших, это ответ на декабрьскую акцию режиссера у здания ФСБ, куда он вышел с синими трусами в поддержку Навального.

В Москве после многолетней реставрации открылся кинотеатр «Художественный». Первым показали фильм Флориана Зеллера «Отец» с Энтони Хопкинсом.

Путин назначил главой Северной Осетии Сергея Меняйло на смену Вячеслава Битарова. Это третья отставка губернатора за неделю.

Умер принц Филипп — муж королевы Великобритании Елизаветы II. Герцогу Эдинбургскому было 99 лет.

В Минске отменили концерт «Касты» за два дня до выступления. Городские власти приняли такое решение после того, как изучили тексты песен.

Создатели «сатанинских кроссовок» уладили конфликт с Nike. MSCHF согласилась выкупить назад всю проданную обувь и вернуть деньги покупателям.

Крис Террио, работавший над сценариями фильмов «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости», дал интервью Vanity Fair. В нем он рассказал о давлении студии, которое в итоге привело к провалу картин.

Стартап Neuralink Илона Маска показал ролик, в котором обезьяна играет в видеоигру, не касаясь джойстика. Все благодаря вживленному в ее мозг нейрочипу — с его помощью примат может управлять компьютером буквально силой мысли.

Как обычно в пятницу много музыкальных релизов. Новые альбомы вышли у Макса Рихтера, «Тима ищет свет» и Филиппа Хмырова.

Doja Cat и SZA выпустили клип «Kiss Me More», где соблазняют астронавта, а Алла Пугачева записала новую (более мрачную) версию песни «Мы в этой жизни» для фильма «Чернобыль». «Дайте танк (!)» поделились анимационным мюзиклом на 12-минутный трек «Слова-паразиты».

Актриса театра и кино Варвара Шмыкова станет гостем благотворительного вечера, который устраивает фонд «Дом с маяком». Встреча пройдет 26 апреля, в 19.00, в Центре им. Мейерхольда.

Дельфин выставил на благотворительный аукцион ограниченный тираж своего нового сингла «Ладони». Проект организован совместно с фондом «ВБлагодарность», платформой Live Systema и сайтом Planeta.ru.