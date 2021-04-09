перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Cream Soda выпустила ремикс на песню «Вино». Оригинал принадлежит группе «Хлеб» 21:08
Самолет TUI взлетел с лишними 1,2 тонны на борту — он посчитал вес взрослых пассажиров за детский 20:53
Смерть DMX, обыски у главреда «Важных историй» и другие новости дня 20:41 Дайджест
Принца Филиппа похоронят в Виндзоре. Прощание с ним не будет государственным из‑за COVID-19 Обновлено в 19:54
DMX/Instagram Умер рэпер DMX. Неделю назад он попал в больницу после передозировки наркотиков
Умер рэпер DMX. Неделю назад он попал в больницу после передозировки наркотиков 19:32
Solomun выпустил клип на сингл «The Center Will Not Hold» 19:30
«Настоящий Супер Майк» — реалити-шоу по мотивам фильма Содерберга, которое выйдет на HBO 18:57
ФСБ пришла с обыском к главреду «Важных историй» Роману Анину 18:46
Джузеппе Верди, «Каста» и Вадим Самойлов: фестиваль Ural Music Night рассказал о своей программе 18:22
Paul Hawthorne/Getty Images «Акт вандализма»: сценарист «Лиги справедливости» рассказал о давлении студии, которое убило проект
«Акт вандализма»: сценарист «Лиги справедливости» рассказал о давлении студии, которое убило проект 18:05
В Японии врачи провели первую в мире пересадку легочной ткани от живых доноров пациентке с COVID-19 17:50
Филипп Хмыров выпустил альбом «Кроссовер». Он представит его на концертах в Петербурге и Москве 17:39
«Зато в кадре смотрюсь как надо»: глава Бурятии выкрутился на онлайн-совещании с Мишустиным 17:38
«Зеркало»: «Тима ищет свет» представил новый альбом 17:12
Изображение на превью: материалы пресс-службы В 2021 году фестиваль науки Geek Picnic пройдет в парке Горького
В 2021 году фестиваль науки Geek Picnic пройдет в парке Горького 16:50
На режиссера и основателя «Артдокфеста» Виталия Манского напали активисты SERB 16:46
У «КиноПоиска» появятся кураторы. Каждый из них будет отвечать за определенный жанр кино 16:28
Пол Дано сыграет отца Стивена Спилберга в байопике режиссера 15:55
Путин сменил главу Северной Осетии. Это третья отставка губернатора за неделю 15:40
Макс Рихтер выпустил новый альбом «Voices 2» 15:22
Отключить рекламу
Дайджест

Смерть DMX, обыски у главреда «Важных историй» и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:41

В Нью-Йорке в возрасте 50 лет скончался рэпер DMX Эрл Симмонс. Неделю назад его госпитализировали после передозировки наркотиков.

ФСБ пришла с обыском к главреду «Важных историй» Роману Анину. Визит силовиков может быть связан с делом 2016 года и материалом «Новой газеты», посвященным Игорю Сечину.

На режиссера и основателя «Артдокфеста» Виталия Манского напали активисты SERB. По словам одного из нападавших, это ответ на декабрьскую акцию режиссера у здания ФСБ, куда он вышел с синими трусами в поддержку Навального.

В Москве после многолетней реставрации открылся кинотеатр «Художественный». Первым показали фильм Флориана Зеллера «Отец» с Энтони Хопкинсом.

Путин назначил главой Северной Осетии Сергея Меняйло на смену Вячеслава Битарова. Это третья отставка губернатора за неделю.

Умер принц Филипп — муж королевы Великобритании Елизаветы II. Герцогу Эдинбургскому было 99 лет.

В Минске отменили концерт «Касты» за два дня до выступления. Городские власти приняли такое решение после того, как изучили тексты песен.

Создатели «сатанинских кроссовок» уладили конфликт с Nike. MSCHF согласилась выкупить назад всю проданную обувь и вернуть деньги покупателям.

Крис Террио, работавший над сценариями фильмов «Бэтмен против Супермена» и «Лига справедливости», дал интервью Vanity Fair. В нем он рассказал о давлении студии, которое в итоге привело к провалу картин.

Стартап Neuralink Илона Маска показал ролик, в котором обезьяна играет в видеоигру, не касаясь джойстика. Все благодаря вживленному в ее мозг нейрочипу — с его помощью примат может управлять компьютером буквально силой мысли.

Как обычно в пятницу много музыкальных релизов. Новые альбомы вышли у Макса Рихтера, «Тима ищет свет» и Филиппа Хмырова.

Doja Cat и SZA выпустили клип «Kiss Me More», где соблазняют астронавта, а Алла Пугачева записала новую (более мрачную) версию песни «Мы в этой жизни» для фильма «Чернобыль». «Дайте танк (!)» поделились анимационным мюзиклом на 12-минутный трек «Слова-паразиты».

Актриса театра и кино Варвара Шмыкова станет гостем благотворительного вечера, который устраивает фонд «Дом с маяком». Встреча пройдет 26 апреля, в 19.00, в Центре им. Мейерхольда.

Дельфин выставил на благотворительный аукцион ограниченный тираж своего нового сингла «Ладони». Проект организован совместно с фондом «ВБлагодарность», платформой Live Systema и сайтом Planeta.ru.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
трагикомедия
Минари
Полуавтобиографическая корейская драма о поисках семейного счастья
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ФСБ
Люди
Игорь Сечин
Сергей Меняйло
Елизавета II
Дельфин
Роман Анин
Виталий Манский
Энтони Хопкинс
Вячеслав Битаров
Крис Террио
Макс Рихтер
Алла Пугачева
Варвара Шмыкова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить