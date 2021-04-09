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Самолет TUI взлетел с лишними 1,2 тонны на борту — он посчитал вес взрослых пассажиров за детский

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:53

Рейс немецкого туроператора TUI взлетел с лишними 1200 кг из‑за ошибки в программном обеспечении самолета. Система посчитала вес взрослых женщин за средний вес ребенка, пишет Guardian.

Инцидент произошел в 2020 году, когда Boeing 737 вылетел из Бирмингема в Майорку с 187 пассажирами на борту. Но перед вылетом ПО самолета (страна его производства не называется) неправильно посчитало вес 38 человек на судне. Вместо 69 кг, которые принято считать как средний вес взрослой женщины, система присвоила им 35 кг — средний вес ребенка.

В результате самолет взлетел с перевесом и меньшей тягой, которые британское Отделение расследования авиационных происшествий (AAIB) классифицировал как «серьезный». Однако это не помешало самолету успешно приземлиться в Испании.

Дело в том, что программа использует надпись «Miss» для обозначения ребенка, а «Ms» — взрослой женщины. Ее установили на самолеты, когда они простаивали в аэропорту во время пандемии. С неправильными данными в тот же день взлетели еще два самолета TUI. Издание отмечает, что ошибку обнаружили еще до этих рейсов, но по каким‑то причинам неверные обозначения остались в базе самолетов. Поэтому в грузовой ведомости, составленной для расчета капитаном вводных параметров взлета, указывалось, что Boeing 737 был более чем на 1200 кг легче, чем на самом деле.

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