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На этапе «Формулы-1» в Сочи выступит группа «Звери». Она откроет музыкальную программу турнира

Юлия Онодэра
Сегодня в 10:00

На этапе «Формулы-1» в Сочи пройдет музыкальная программа. Ее откроет концерт группы «Звери». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Рок-коллектив выступит на Центральной площади Олимпийского парка 24 сентября 2021 года, на второй день мероприятия. Послушать музыкантов смогут все гости автогонок — посещение концерта входит в стоимость билетов на Гран-при России.

«Звери» станут первыми, но не единственными артистами, которые дадут концерт. Имена остальных участников музыкальной программы этапа «Формулы-1» станут известны позднее.

Соревнования Гран-при России пройдут с 23 по 26 сентября 2021 года. Помимо «Формулы-1», в Олимпийском парке также пройдут гонки поддержки «Формулы-2». Купить билеты на мероприятие можно уже сейчас на сайте.

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