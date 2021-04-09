«Акт вандализма»: сценарист «Лиги справедливости» рассказал о давлении студии, которое убило проект

Крис Террио, работавший над сценариями фильмов DC «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости», дал большое интервью Vanity Fair. В нем он рассказал о давлении продюсеров и студии, которое испортило изначальные задумки и в конечном счете привело к провалу картин. Вот самое важное из материала. О «Бэтмене против Супермена» Террио впервые начал работать с DC, чтобы переписать уже существующий сценарий «Бэтмена против Супермена». Ему предложил присоединиться к проекту Бен Аффлек, с которым они работали над «Операцией „Арго“». Сценарист пытался превратить борьбу героев фильма в метафору разделенной Америки и одновременно исправить моменты, которые считал бессмысленными или оскорбительными. От Террио требовалось создать причину, по которой Бэтмен бы начал ненавидеть Супермена. Единственной подходящей, по его мнению, была бы жажда мести или одержимость. Поэтому Брюс Уэйн после сражения Супермена с Зодом и разрушения Метрополиса начинает думать, как ему победить альтер эго Кларка Кента. Он превращается в своеобразного капитана Ахава, который не слушает мнения друзей вроде Альфреда. Террио не хотел превращать фильм в ситком о том, как Бэтмен с Суперменом пытаются убить друг друга. Он видел картину мрачной, сложной и неудобной для зрителя. Студии такой подход не понравился, и автор с ними спорил.

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Название «Бэтмен против Супермена» придумал не он. Террио считает, что это также, скорее всего, «заслуга» студии Warner Bros. и ее маркетологов. Сам он никогда не дал бы картине такого названия, поскольку считает его «самоуверенным» и «бессмысленным». Из кинотеатральной версии картины убрали 30 минут, которые описывают мотивацию персонажей и объясняют финал. Без них, по мнению Террио, фильм попросту не работает, а сценарий кажется непоследовательным. Укороченную версию ленты он не может назвать «своим» фильмом.

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После «Бэтмена против Супермена» многие голливудские друзья Террио перестали с ним общаться. Они думали, что режиссер в некоторой мере ответственен за провал фильма в прокате. Однако Зак Снайдер всегда был уверен в коллеге и поддерживал его. По словам Террио, постановщик верил, что вместе они создадут большой эпический мир DC.

Все и вся подвергалось нападкам, поскольку рецензенты сомневались в мотивах фильма. И в некоторой степени я их не виню. Маркетологи обещали бессмысленный фильм с драками, и любая попытка сделать что‑то более реалистичное или сложное встречалась гневом и язвительностью.

О «Лиге справедливости» Террио согласился написать сценарий «Лиги справедливости», потому что хотел рассказать о тех же персонажах, прошедших через тьму в «Бэтмене против Супермена», более светлую историю. В конце его версии «Бэтмена против Супермена» Брюс Уэйн осознает, что его путь ошибочен, и обещает измениться. После скромных сборов картины и негативной реакции критиков в Warner Bros. царил страх повторного провала. Террио считает, что тогда люди в офисах начали принимать решения, основанные на произвольных показателях и не имевшие никакого отношения к рассказываемым историям. По его словам, решения принимались даже не главами киностудий, а ребятами с Уолл-стрит, которые контролировали финансы. Один из таких парней отвел однажды Террио в сторону и начал рассказывать, как ему писать Бэтмена.

Террио считает, что перед выходом «Лиги» необходимо было выпустить фильмы про отдельных супергероев, чтобы как следует раскрыть их. Однако порядок выхода картин DC навязывали сверху. В итоге когда Террио работал над «Лигой справедливости», он не видел ни одной страницы из сценария «Чудо-женщины». Ему приходилось создавать образ супергероини лишь на основании того, что было в «Бэтмене против Супермена».

В «Лиге справедливости» нужно было представить сразу трех персонажей, да еще и создать глубокую мифологию для всей вселенной DC. В картине надо было воскресить Супермена, поскольку он был мертв в конце прошлого фильма. Я просто не имею представления, как все это можно сделать менее чем за два часа. Вероятно, версия 2017 года доказала, что это сделать невозможно.

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Приказ уложить фильм менее чем в два часа исходил, по словам Террио, от людей, которые не являются ни создателями картины, ни людьми, поддерживающими ее. Хронометраж нужно было сократить вне зависимости от того, что происходит фильме, да еще и добавить шутки как из ситкомов и сделать цвета поярче. Террио переписывал сценарий по просьбе руководства, чтобы сделать его не таким мрачным, но к ярким цветам и шуткам из ситкомов не имел отношения. Автора удивляет, что Снайдеру удалось отснять практически все, что было в оригинальном сценарии «Лиги». После ухода Снайдера Террио больше никак не участвовал в производстве фильма. Кинотеатральную версию он увидел за пару недель до премьеры и впал в депрессию. Он попросил убрать его имя из финальных титров. По словам сценариста, от изначальной задумки остался лишь один скелет, а множество важных моментов просто исчезли.

Кинотеатральная версия фильма, вышедшая в 2017-м, — это акт вандализма. Зак, наверное, слишком хорошо воспитан и не станет такое говорить, в отличие от меня.

В то время разворачивалась рекламная кампания «Лиги», а копии ленты уже были готовы. Студия отказалась убирать его имя, поскольку на это потребовались бы время и деньги, а премьерную дату пришлось бы переносить. В итоге Террио перестал высказываться о фильме публично, но продолжал считать, что лента не отражает его работу. Выходу «Лиги справедливости Зака Снайдера» сценарист обрадовался, поскольку в ней отражен первоначальный сценарий. Хоть людям многое не нравится и в этой версии фильма — хронометраж и то, как раскрыты некоторые герои, — но Террио готов это принимать, поскольку считает это своей работой.

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