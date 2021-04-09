«зеркало»: «тима ищет свет» представил новый альбом

Российский музыкает «тима ищет свет» выпустил новый альбом «зеркало». Послушать его можно в Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыке» и на ютьюбе.
На пластинку попали 13 треков, в том числе «кто‑то ждет», «отец», «стыд», «лошадочка» и другие. Начальный трек автор описывает так: «Первая песня — собака, которая ждет хозяина, погибшего на войне в прошлом альбоме. Она подолгу сидит перед дверью, изредка ходит на кладбище, чтобы положить цветочки на могилку безымянных погибших на „бойне“»,
Предыдущий релиз музыканта «бойня» вышел в апреле 2020 года. Пластинка, задуманная как театральная постановка, повествует о безымянном персонаже, который переживает внутреннюю и «внешнюю» войну. Этот альбом «Афиша Daily» назвала одним из 30 лучших постсоветских альбомов 2020 года.
В начале марта «тима ищет свет» записал фит с певицей Лизой Громовой. Песня «Шесть» рассказывает о герое, который не может пережить расставание и пытается удержать девушку, смерившуюся с произошедшим и готовую идти дальше.