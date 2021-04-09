«зеркало»: «тима ищет свет» представил новый альбом

На пластинку попали 13 треков, в том числе «кто‑то ждет», «отец», «стыд», «лошадочка» и другие. Начальный трек автор описывает так: «Первая песня — собака, которая ждет хозяина, погибшего на войне в прошлом альбоме. Она подолгу сидит перед дверью, изредка ходит на кладбище, чтобы положить цветочки на могилку безымянных погибших на „бойне“»,

Российский музыкает «тима ищет свет» выпустил новый альбом «зеркало». Послушать его можно в Apple Music , Spotify , «Яндекс.Музыке» и на ютьюбе .

Предыдущий релиз музыканта «бойня» вышел в апреле 2020 года. Пластинка, задуманная как театральная постановка, повествует о безымянном персонаже, который переживает внутреннюю и «внешнюю» войну. Этот альбом «Афиша Daily» назвала одним из 30 лучших постсоветских альбомов 2020 года.

В начале марта «тима ищет свет» записал фит с певицей Лизой Громовой. Песня «Шесть» рассказывает о герое, который не может пережить расставание и пытается удержать девушку, смерившуюся с произошедшим и готовую идти дальше.