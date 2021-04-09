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В 2021 году фестиваль науки Geek Picnic пройдет в парке Горького

Виктория Шанина
Сегодня в 16:50

31 июля в парке Горького пройдет фестиваль науки и технологий Geek Picnic. Темой этого года станет «Rehab» («Восстановление»). Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба мероприятия.

Вся программа фестиваля будет посвящена выходу из коронавирусного эмоционального и психологического кризиса. Организаторы проведут лекции и дискуссии, ярмарку вакансий, выставку технологий, а также психологические тренинги с искусственным интеллектом.

На территории парка появится множество футуристических арт-объектов, а Пушкинская набережная будет напоминать город будущего. В целом фестиваль будет разделен на три зоны: Expo (выставки новых высокотехнологичных разработок), Campus (лектории, мастер-классы, круглые столы и дебаты) и Picnic (кинотеатр под открытым небом и выставка арт-объектов российских художников).

«Мы очень рады, что в этом году нам удалось договориться о проведении фестиваля в парке Горького. Благодаря локации фестиваль станет доступнее и удобнее как для москвичей, так и для гостей столицы. <…> Мы покажем, что даже во время глобальных эпидемий наука не стоит на месте, а, наоборот, развивается ускоренными темпами, и благодаря пандемии в мире было совершено много научных открытий и прорывов», — заявила гендиректор фестиваля Марина Смирнова.

Чтобы принять участие в качестве партнера фестиваля или участника программы, нужно подать заявку через форму по ссылке до 30 апреля.

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